Mostre, fotografia e incontri culturali animano il 15 aprile in Molise: arte, tradizioni e storie del territorio

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, mercoledì 15 aprile, in Molise si apre sotto il segno dell’arte e della fotografia, con mostre che attraversano Isernia, Termoli e Campobasso: dagli scatti dedicati al Diavolo di Tufara nella collettiva Fermafè, alle opere di Michele Affatato al Castello Svevo, fino ai percorsi visivi di Ritorno in Molise e al festival Molichrom, che anima il capoluogo con la sua fotografia nomade. All’Unimol prosegue anche la personale Atlante della Materia di Cosetta Mastragostino, mentre la giornata propone un appuntamento speciale: a Campobasso, un incontro con l’apicoltore e divulgatore Nazario Fania, per un viaggio tra natura, saperi e biodiversità.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL15 APRILE

A Campobasso un incontro con l’apicoltore e divulgatore Nazario Fania

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 aprile

Webinar gratuito di Poste Italiane su “Il passaggio generazionale ” e “Il costo della vita”

17 aprile

Alle 12 all’Uliveto Lembo a Campobasso per il festival dei libri tra gli ultivi, Raffaele Passerini presenta “Love Bombing”

18 aprile

A Termoli l’Assemblea Nazionale FIDAPA BPW Italy e il convegno “Donne che guidano il cambiamento”

Alle 20.30 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “La rosa gialla”

19 aprile

Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso

Trekking sul riconoscimento delle erbe spontanee: per informazioni e prenotazioni : 3287639268, 3334226979 e 3201818141

Alle 18 al Castello Ducale di Pescolanciano il concerto per violino e pianoforte del Duo Ilon

25 aprile

Fiera di Primavera a Campolieto

1 maggio

Tornoa ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli