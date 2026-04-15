Mostre, fotografia e incontri culturali animano il 15 aprile in Molise: arte, tradizioni e storie del territorio
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, mercoledì 15 aprile, in Molise si apre sotto il segno dell’arte e della fotografia, con mostre che attraversano Isernia, Termoli e Campobasso: dagli scatti dedicati al Diavolo di Tufara nella collettiva Fermafè, alle opere di Michele Affatato al Castello Svevo, fino ai percorsi visivi di Ritorno in Molise e al festival Molichrom, che anima il capoluogo con la sua fotografia nomade. All’Unimol prosegue anche la personale Atlante della Materia di Cosetta Mastragostino, mentre la giornata propone un appuntamento speciale: a Campobasso, un incontro con l’apicoltore e divulgatore Nazario Fania, per un viaggio tra natura, saperi e biodiversità.
MOSTRE
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL15 APRILE
A Campobasso un incontro con l’apicoltore e divulgatore Nazario Fania
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
16 aprile
Webinar gratuito di Poste Italiane su “Il passaggio generazionale ” e “Il costo della vita”
17 aprile
Alle 12 all’Uliveto Lembo a Campobasso per il festival dei libri tra gli ultivi, Raffaele Passerini presenta “Love Bombing”
18 aprile
A Termoli l’Assemblea Nazionale FIDAPA BPW Italy e il convegno “Donne che guidano il cambiamento”
Alle 20.30 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “La rosa gialla”
19 aprile
Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso
Trekking sul riconoscimento delle erbe spontanee: per informazioni e prenotazioni : 3287639268, 3334226979 e 3201818141
Alle 18 al Castello Ducale di Pescolanciano il concerto per violino e pianoforte del Duo Ilon
25 aprile
Fiera di Primavera a Campolieto
1 maggio
Tornoa ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 aprile
Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto