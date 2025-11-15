Tradizione, libri, teatro e musica: oggi, sabato 15 novembre, in Molise eventi da Civitanova del Sannio a Campobasso e Termoli

REGIONE – Per oggi, sabato 15 novembre 2025, Molisenews24.it ricorda che a Civitanova del Sannio torna la festa di San Martino nelle Vecchie Cantine, mentre a Casacalenda protagonisti saranno castagne e vino in un percorso di gusto autunnale. Rocchetta a Volturno, spazio alla riflessione con Susanna Turco che racconta Giorgia Meloni ed Elly Schlein nei “Tè con l’Autore”. Nel pomeriggio, alle 17.30, l’Auditorium comunale di Termoli ospita la presentazione del libro “La zappa e l’aratro” di Sergio Sorella. La serata si accende di spettacoli e musica: all’Ex-Gil di Campobasso Maurizio Santilli porta in scena “Da Copacabana a Capodichino”, mentre alle 18.30 il Teatro Savoia ospita il concerto “Intensità e Contrasto” del Quintetto Benedetto Croce. Sempre a Termoli, all’Auditorium Santa Maria degli Angeli, prende il via la rassegna di teatro amatoriale.Infine, a Campobasso, la Chiesa di Sant’Antonio da Padova accoglie il concerto per flauto e pianoforte con Pietro Bucci e Giacomo Niro, per chiudere la giornata tra note raffinate e atmosfere suggestive.

MOSTRE

Fino a domani, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 15 NOVEMBRE

San Martino nelle Vecchie Cantine a Civitanova del Sannio.

Castegne e vino a Casacalenda.

A Rocchetta a Volturno, Susanna Turco racconta Giorgia Meloni ed Elly Schlein nei “Tè con l’Autore

Alle 17.30, presso l’Auditorium comunale di Termoli, si terrà la presentazione del libro “La zappa e l’aratro” di Sergio Sorella.

Maurizio Santilli porta all’Ex-Gil di Campobasso lo spettacolo “Da Copacabana a Capodichino”.

Alle ore 18:30 al Teatro Savoia di Campobasso concerto “Intensità e Contrasto” del Quintetto Benedetto Croce.

All’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli prende il via la rassegna di teatro amatoriale.

Concerto per flauto (Pietro Bucci) e pianoforte (Giacomo Niro) alla Chesa di Sant’Antonio da Padova a Campobasso.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 novembre

Escursione a Corundoli vivere il foliage autunnale.

All’Auditorium d’Italia di Isernia Pepe Iodice porta in scena “Ho visto Maradona”.

Al birrificio Kashmir di Filignano tirna Birrifici aperti Unionbirrai.

Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.

Festa del ringraziamento a Baranello.

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.