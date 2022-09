A Campobasso ultimo giorno per visitare a Campobasso la mostra “Frammenti di vita”…tra colori e matita” e concerto di Beppino Delle Vedove

REGIONE – Giovedì 15 settembre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Ultimo giorno presso il Circolo Sannitico a Campobasso per visitare la mostra “Frammenti di vita”…tra colori e matita”. Mostra di pitture e disegni di Vincenzo Rosa. Dalle 16 alle 20.

Dal 18 settembre all’8 ottobre, a Palazzo Gil a Campobasso, Fausto Podavini presenta la mostra “Mirella. Una storia di Alzheimer e d’amore”.

Fino al 24 settembre presso l’ex Convento Santa Maria delle Grazie a Bonefro é visitabile la mostra 1+1 degli artisti-coniugi Michele Carafa e Sara Pellegrini. Ingresso libero.

Fino al 30 settembre mostra personale a cura di Giuseppe Benvenuto e Sara Maffei a Termoli, alla Casa Museo Stephanus in Piazza Duomo. Orario 18.30-21.30.

GLI ALTRI EVENTI DEL 15 SETTEMBRE

Per il mese di settembre l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha programmato un calendario variegato di eventi e incontri.

Alle ore 19 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova di Campobasso, concerto di Beppino Delle Vedove, organista di notevole talento. Sarà il primo dei tre appuntamenti della rassegna Musica in città, organizzata dall’associazione Amici della musica.

Alle 20.30 al Teatro del Loto a Ferrazzano va in scena Cassandra Ventiventi.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 settembre

Alle ore 18.30 nella Sala del Cinema Alphaville in via Muricchio a Campobasso, lo scrittore Fabio Bacà presenta il suo libro Nova.

17 settembre

Escursione al tramonto e aperitivo sulla Montagnola Molisana a Frosolone. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347 302 1999

Escursione e visita guidata al centro storico di Pesche con aperitivo sotto le stelle. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 320 181 8141 e 328 763 9268

trekking nel borgo medioevale e sul sentiero dei 4 colliAlle 15.30 a Macchia di Isernia tra balli canti e sfilata di carri allegorici. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

A partire dalle ore 17, con ritrovo davanti alla Fontana Fraterna, a Isernia, andrà in scena l’evento solidale Workout in silence. Per prenotarsi occorre contattare entro e non oltre lunedì 12 settembre i numeri 3494359693 (Mirco) o 3426020488 (Avis comunale).

Sagra Sausicc e cavatell con la vera ricetta santeliana a Sant’Elia a Pianisi

Festa del vino a Macchia di Isernia: passeggiata nel borgo e sul sentiero i 4 colli. Sfilata di carri allegorici e musica live. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 3284718018.

18 settembre

Escursione Anello Di Monte Campo 1.746 a Capracotta. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347 302 1999

Dalle 9 alle 13 , a Campobasso, presso l’area della curva nord dell’ex Romagnoli in via Monsignor Bologna, la prima edizione di Campobazar, il primo mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto

15-16 ottobre

Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice.