Mostre e appuntamenti tra Isernia, Termoli e Campobasso: fotografia, arte e un webinar gratuito su passaggio generazionale e costo della vita

REGIONE – Una giornata ricca di appuntamenti culturali tra Isernia, Termoli e Campobasso, con le ultime occasioni per visitare alcune mostre molto attese e nuovi eventi dedicati alla fotografia e alla formazione. Molisenews24.it ricorda che dalla chiusura di Fermafè, la collettiva dedicata al Diavolo di Tufara, alle esposizioni che animano il Castello Svevo e gli spazi della Provincia, fino al ritorno di Molichrom e alla personale di Cosetta Mastragostino all’Aratro, il 16 aprile offre un percorso diffuso tra immagini, identità e memoria del territorio.

Completano il programma gli appuntamenti formativi, come il webinar gratuito di Poste Italiane dedicato al passaggio generazionale e al costo della vita, pensato per offrire strumenti utili a famiglie e professionisti.

MOSTRE

A Isernia ultimo giorno di “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL16 APRILE

Webinar gratuito di Poste Italiane su “Il passaggio generazionale ” e “Il costo della vita”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 aprile

Alle 12 all’Uliveto Lembo a Campobasso per il festival dei libri tra gli ultivi, Raffaele Passerini presenta “Love Bombing”

Alle 19 all’Auditorium Giovannitti di Campobasso proiezione di “Napoli New York”

Alle 20 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena la commedia “Non chiamate chi l’ha visto”

18 aprile

Festa di Pri,avera a Monocilioni

A Termoli l’Assemblea Nazionale FIDAPA BPW Italy e il convegno “Donne che guidano il cambiamento”

Alle 20.30 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “La rosa gialla”

19 aprile

Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso

Trekking sul riconoscimento delle erbe spontanee: per informazioni e prenotazioni : 3287639268, 3334226979 e 3201818141

Alle 18 al Castello Ducale di Pescolanciano il concerto per violino e pianoforte del Duo Ilon

Alle 18 Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Tenimmo a patente”

20 aprile

Alle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso il convegno “Il vino nelle Sacre Scritture”

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Tenimmo a patente”

21 aprile

A Montorio nei Frentani la 20ª edizione del Campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico

25 aprile

Fiera di Primavera a Campolieto

1 maggio

Tornoa ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli