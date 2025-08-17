La poesia molisana entra in “Soglie”: Laura D’Angelo tra le voci scelte da Franco Manzoni

Laura D’Angelo e il Molise poetico nella raccolta “Soglie” di Franco Manzoni: 10 anni di recensioni, 300 autori, 100 editori, contro l’omologazione

REGIONE – C’è anche il Molise della poesia nella raccolta antologica “Soglie. Recensioni formato francobollo (2012- 2024)” (I quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, 2025, pp.271), l’ultimo lavoro del poeta e critico Franco Manzoni, che racchiude ben 10 anni di recensioni alla poesia contemporanea, nell’appuntamento domenicale della rubrica “Soglie” de la Lettura de «Il Corriere della Sera» e ora finalmente in volume. Un’opera di pregio, con prefazione di Roberto Pazzi e postfazione di Antonio Carlo Ponti, che conferma il lavoro certosino di Manzoni nel mettere a punto un’operazione culturale rara e necessaria.

Il volume traccia una geografia poetica in compagnia di 300 nomi e 100 case editrici, tra cui figura anche il Molise poetico, con l’autrice molisana Laura D’Angelo (Termoli, Campobasso, 1986), autrice di Poesia dell’assenza (Il Convivio Editore, pref. di Giuseppe Manitta, 2023) e Cuore puro (Interno Libri edizioni, 2024), libro fortunato già alla prima ristampa, e gli autori di origine molisana Adam Vaccaro (Bonefro, Campobasso, 1940) autore delle raccolte Il nome di Dio (Puntoacapo, 2021), Trasmutazioni (Puntoacapo, 2024), da tempo residente a Milano, e Rosalba De Filippis (Macchiagodena, Isernia, 1959) con Madrebianca (Passigli, 2022), residente a Firenze. “Soglie” è un gesto politico, poetico e culturalmente sovversivo.

È il controcanto all’appiattimento culturale, l’antidoto all’omologazione. Una mappa che indirizza sempre verso nuovi territori della scrittura. L’autore- Franco Manzoni è nato a Milano il 3 maggio 1957. Dopo la laurea in Lettere classiche con una tesi in Storia greca, fondò nel 1984 e fu direttore responsabile della rivista di poesia e cultura Schema. Giornalista, è una firma da quarant’anni del Corriere della Sera in cronaca e in cultura. Sul domenicale la Lettura dal 2012 tiene la mini rubrica di segnalazioni critiche Soglie, confluite nel presente volume.

Traduttore dal greco e dal latino, epigrafista, critico letterario, drammaturgo, docente di grammatica e letteratura dialettale milanese, è stato autore di programmi Rai, consulente della Triennale di Milano e della Società Umanitaria. Ha pubblicato numerose sillogi poetiche di rilievo nazionale e internazionale. Per sua scelta non ha mai partecipato ad alcun premio letterario.