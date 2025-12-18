Presepi storici, eventi Natalizi e grandi mostre d’arte. All’Auditorium d’Italia di Isernia “Number 23” di Federico Buffa
REGIONE – Il Molise si accende di cultura e tradizione in questo scorcio di fine anno, offrendo un itinerario che intreccia la devozione popolare alle grandi correnti dell’arte internazionale. Molisenews24.it ricorda che il percorso natalizio parte dal cuore di Campobasso, dove l’atrio di Palazzo San Giorgio e il Museo dei Misteri, con la storica esposizione di Giovanni Teberino – celebrano l’arte presepiale fino all’Epifania. Un’atmosfera che si ritrova intatta anche a Bagnoli del Trigno, dove la XV mostra del presepe resterà aperta fino all’11 gennaio.
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Ma non è solo la tradizione a essere protagonista. A Termoli, il MACTE invita a scoprire “Scollamenti”, una riflessione sulla propria collezione curata da Caterina Riva che ci accompagnerà per tutto il prossimo anno. L’attesa è però tutta per il 20 dicembre, quando al Palazzo GIL di Campobasso si aprirà la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, un evento di ampio respiro che promette di essere il fiore all’occhiello della stagione invernale.
Per quanto riguarda la giornata di oggi, 18 dicembre, l’Auditorium d’Italia di Isernia ospiterà Numbre 23, lo spettacolo ideato da Federico Buffa. Un racconto teatrale che intreccia sport, musica e narrazione, incentrato sulla figura leggendaria di Michael Jordan, il più iconico giocatore di basket di tutti i tempi.
MOSTRE
Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.
Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.
Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 20 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRI EVENTI DEL 18 DICEMBRE
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
19 dicembre
Alla Sala Fermi di Campobasso il convegno conclusivo del progetto PRIN2022 Wildebate su fauna selvatica, coesistenze e sostenibilità.
All’Archivio di Stato di Isernia la presentazione del volume “Natale: Archivi Sonori e Fonti Orali”.
Concerto di Natale presso la Sala Frida di Palazzo Ducale a Larino.
20 dicembre
Al Coriolis di Ripalimosani la presentazione del volume di Gian Franco Massaro sulla donazione di sangue.
Mercatino di Natale a Casalciprano.
Alle 18, letture teatrali dal libro di Pasquale Licursi con musica live a Santa Croce di Magliano.
All’Auditorium d’Italia di Isernia Neri per caso in Natale per caso.
Alle 21 presso l’Auditorium del palazzo ex Gil di Campobasso la rassegna cantautoriale “Musiche d’autore”.
21 dicembre
A Villa de Capoa, Campobasso: celebrazione del Solstizio d’inverno con visita guidata e rituale simbolico.
Mercatino di Natale a Casalciprano.
Mercatino di vinili e CD a Vinchiaturo.
Alle 18 all’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “O tuono e marzo”.
Alle 18.30 Concerto di Natale presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Baranello.
Alle 19.30 Concerto d’organo presso la Chiesa di Sant’Antonio a Campobasso.
Presepe Vivente a Larino (anche il 26, 28 dicembre e 6 gennaio).
Saggio di Natale al Teatro del Loto di Ferrazzano.
Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva Natale in casa Cupiello.
22 dicembre
Presepe vivente a Macchiagodena.
Alle 21 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Frosolone concerto del Manuel petti Ensemnble.
23 dicembre
Alle 21 Spettacolo di Natale presso la Sala Polifunzionale di Mirabello Sannitico.
Alle 21 al Teatro Alfieri di Fossalto Biagio Accordi presennta Le melodie dell’anima.
24 dicembre
Farchia di Montefalcone del Sannio.
26 dicembre
Presepe vivente Guardialfiera.
31 dicembre
Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.