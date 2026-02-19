Mostre, presentazioni d’autore e appuntamenti musicali tra Palazzo GIL, Atrio della Provincia e Teatro Savoia s Campobasso

REGIONE – Campobasso si risveglia oggi. giovedì 19 febbraio, con un’agenda culturale ricca e variegata, capace di intrecciare arte, musica, creatività e riflessione civile. Molisenews24.it ricorda che le sale espositive e i luoghi simbolo della città si animano con iniziative che raccontano identità diverse ma complementari: dalla forza evocativa delle mostre d’arte contemporanea alle celebrazioni dei grandi movimenti pittorici, fino agli incontri con gli autori e agli omaggi musicali che rendono ombra e luce alla memoria collettiva.

Ad Agnone debutto nazionale per L’avaro immaginario.

MOSTRE

A Campobasso la presentazione di “4 gatti”, cartella d’artista di Donatella di Lallo

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.

Dal 20 febbraio al 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI EVENTI DEL 19 FEBBRAIO

Campobasso ospita “Dati, Scuola e Cittadinanza”

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso

Al Teatro Argentino di Agnone debutto nazionale per L’avaro immaginario con Enzo De Caro

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 febbraio

Campobasso ospita “Dati, Scuola e Cittadinanza”

Incontro sul turismo esperienziale al Centro Visite WWF di Guardiaregia

Francesco Comello presenta “L’isola della salvezza” al Circolo Sannitico di Campobasso (ore

Presentazione di “Un’emozione chiamata Isernia” di Mariateresa Altieri a Isernia

21 febbraio

Masterclass di fumetto con Leo ortolani alla Sala Alphaville di Campobasso

Sfilata di Briganti e dei mesi dell’anno a Campolieto

Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)

Torna la magia del Carnevale di Trivento

Doce Doce, omaggio a Fred Bongusto all’Auditorium di Via Elba a Termoli

22 febbraio

Fanghi di Gildone, raduno nazionale di fuoristrada

Carnevale Monalciur a Monacilioni

Paolo Nori porta “Delitto e castigo” sul palco del Teatro Savoia di Campobasso

“Il Novecento, dalla tradizione all’innovazione” all’Auditorium Comunale di Via Elba a Termoli

23 febbraio

Paolo Caiazzo arriva al Teatro Savoia di Campobasso con la commedia “I Promessi Suoceri”

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli