Mostre, presentazioni d’autore e appuntamenti musicali tra Palazzo GIL, Atrio della Provincia e Teatro Savoia s Campobasso
REGIONE – Campobasso si risveglia oggi. giovedì 19 febbraio, con un’agenda culturale ricca e variegata, capace di intrecciare arte, musica, creatività e riflessione civile. Molisenews24.it ricorda che le sale espositive e i luoghi simbolo della città si animano con iniziative che raccontano identità diverse ma complementari: dalla forza evocativa delle mostre d’arte contemporanea alle celebrazioni dei grandi movimenti pittorici, fino agli incontri con gli autori e agli omaggi musicali che rendono ombra e luce alla memoria collettiva.
MOSTRE
A Campobasso la presentazione di “4 gatti”, cartella d’artista di Donatella di Lallo
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.
Dal 20 febbraio al 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
GLI EVENTI DEL 19 FEBBRAIO
Campobasso ospita “Dati, Scuola e Cittadinanza”
Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso
Al Teatro Argentino di Agnone debutto nazionale per L’avaro immaginario con Enzo De Caro
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
20 febbraio
Incontro sul turismo esperienziale al Centro Visite WWF di Guardiaregia
Francesco Comello presenta “L’isola della salvezza” al Circolo Sannitico di Campobasso (ore
Presentazione di “Un’emozione chiamata Isernia” di Mariateresa Altieri a Isernia
21 febbraio
Masterclass di fumetto con Leo ortolani alla Sala Alphaville di Campobasso
Sfilata di Briganti e dei mesi dell’anno a Campolieto
Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)
Torna la magia del Carnevale di Trivento
Doce Doce, omaggio a Fred Bongusto all’Auditorium di Via Elba a Termoli
22 febbraio
Fanghi di Gildone, raduno nazionale di fuoristrada
Carnevale Monalciur a Monacilioni
Paolo Nori porta “Delitto e castigo” sul palco del Teatro Savoia di Campobasso
“Il Novecento, dalla tradizione all’innovazione” all’Auditorium Comunale di Via Elba a Termoli
23 febbraio
Paolo Caiazzo arriva al Teatro Savoia di Campobasso con la commedia “I Promessi Suoceri”
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
