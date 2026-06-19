Mostre, festival letterari, rievocazioni storiche, iniziative culturali e tradizioni gastronomiche tra Campobasso, Bojano, Termoli e Jelsi
REGIONE – Oggi, venerdì 19 giugno, il Molise si prepara a vivere una nuova giornata ricca di cultura, storia e tradizioni, con appuntamenti che abbracciano arte contemporanea, letteratura, rievocazioni medievali, approfondimenti sociali e sapori della tradizione. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre d’arte che animano Civitacampomarano e Termoli, ai grandi festival letterari di Campobasso, passando per le celebrazioni normanne di Bojano e gli eventi dedicati alla cultura palestinese, il territorio offre un mosaico di iniziative capaci di raccontare identità, memoria e creatività. Non mancano i momenti dedicati alla gastronomia locale, come la Sagra du Funnateglie a Jelsi, che aggiunge un tocco di convivialità a un calendario già ricchissimo. Una giornata intensa, da vivere tra borghi, musei, piazze e luoghi simbolo della regione.
GLI EVENTI DEL19 GIUGNO
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Festival e grandi rassegne culturali
Rassegna culturale “Lettera 423” – Campobasso
Fino al 21 giugno 2026
Festival letterario di rilievo con ospiti del panorama narrativo e saggistico contemporaneo. Tra i protagonisti lo storico Emilio Gentile.
Strega Tour 2026 – Campobasso, Auditorium Giovannitti (Palazzo Gil)
Ore 18:30 – Tappa ufficiale del tour nazionale del Premio Strega, con incontri e presentazioni.
Aperitivo letterario con Paolo Roversi – Termoli, Cala Sveva
Presentazione del thriller “E così per non morire” in un appuntamento letterario sul mare.
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Storia, Rievocazioni e Identità Territoriale
Celebrazioni del Millennio Normanno – Bojano (CB)
Fino al 21 giugno 2026
Quattro giorni di rievocazioni, approfondimenti e manifestazioni che celebrano il legame storico tra Bojano e l’epopea normanna.
Evento storico
Rievocazione Storica “Rodolfo de Moulins” – Bojano / Civita Superiore
Manifestazione medievale con costumi d’epoca, cortei e ricostruzioni dedicate alla famiglia normanna che ha dato il nome al Molise.
Società, Cultura e Attualità
Iniziative dedicate alla Palestina – Campobasso
Dal 18 al 20 giugno 2026
Tre giornate di cinema, dibattiti, incontri culturali e momenti musicali dedicati alla storia e alla cultura palestinese.
Tradizioni e Gastronomia
Sagra du Funnateglie – Jelsi (CB)
Dalle ore 19:00
Appuntamento gastronomico dedicato al piatto tipico “Funnateglie”, a base di uova, salsiccia, peperoni e pomodoro, da gustare con pane intinto.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
20 giugno
Bojano (Civita Superiore) – Rievocazione Storica “Rodolfo de Moulins”; corteo storico medievale
Festa di Sant’Antonio a Montecilfone
21 giugno
Torna Campobazar, il mercatino dell’usato e del baratto promosso dal Comune di Campobasso
23 giugno
Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta” di Termoli ospiterà la presentazione del volume La memoria del cuore. Monsignor Giulio Di Rocco, Sacerdote, educatore, letterato. La vita, scritto dall’avvocato Angelo Marolla.
26 giugno
Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso