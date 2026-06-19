Mostre, festival letterari, rievocazioni storiche, iniziative culturali e tradizioni gastronomiche tra Campobasso, Bojano, Termoli e Jelsi

REGIONE – Oggi, venerdì 19 giugno, il Molise si prepara a vivere una nuova giornata ricca di cultura, storia e tradizioni, con appuntamenti che abbracciano arte contemporanea, letteratura, rievocazioni medievali, approfondimenti sociali e sapori della tradizione. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre d’arte che animano Civitacampomarano e Termoli, ai grandi festival letterari di Campobasso, passando per le celebrazioni normanne di Bojano e gli eventi dedicati alla cultura palestinese, il territorio offre un mosaico di iniziative capaci di raccontare identità, memoria e creatività. Non mancano i momenti dedicati alla gastronomia locale, come la Sagra du Funnateglie a Jelsi, che aggiunge un tocco di convivialità a un calendario già ricchissimo. Una giornata intensa, da vivere tra borghi, musei, piazze e luoghi simbolo della regione.

GLI EVENTI DEL19 GIUGNO