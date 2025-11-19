Mostre, workshop e presentazioni animano il Molise: al MACTE di Termoli ‘Scollamenti’, a Campobasso libri e incontri culturali
REGIONE – Giornata intensa, oggi mercoledì 19 novembre, per la cultura in Molise. Molisenews24.it ricorda che al MACTE di Termoli è visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo, a cura di Caterina Riva. In attesa del workshop fotografico Atom Earth Mother – Winter Edition (5-8 dicembre), oggi 19 novembre a Campobasso spazio alla presentazione del libro Io non ti giustifico di Giuseppe Di Niro al Circolo Sannitico e, alle 17, a Palazzo San Giorgio, l’incontro dedicato a Una certa idea di socialismo. Un calendario che intreccia arte, fotografia e letteratura.
MOSTRE
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 19 NOVEMBRE
Al Circolo Sannitico di Campobasso la presentazione del libro “Io non ti giustifico” di Giuseppe Di Niro.
Alle 17 a Palazzo San Giorgio a Campobasso presentazione del libro “Una certa idea di socialismo”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
20 novembre
Al Circolo Sannitico di Campobasso Brunella Schisa presenta “La più bella: La versione di Elena”.
21 novembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia omaggio a Ennio Morricone.
22 novembre
Cantine Campopetresi a Campodipietra.
23 novembre
Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.
Al Caffè Letterario di Acquaviva Collecroce, Nicola Gliosca presenta tre nuove opere.
Sagra della polenta a Macchiagodena.
Castagne e vino novello a Mafalda.
25 novembre
Per la Giornata internazionale sulla violenza contro le donne all’Auditorim di Termoli va in scena l’evento “Sulle tracce delle storia”.
27 novembre
Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).
29 novembre
Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.
30 novembre
A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.
6 dicembre
Duronia celebra la Notte di San Nicola.
“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7)
7 dicembre
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.