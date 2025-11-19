Mostre, workshop e presentazioni animano il Molise: al MACTE di Termoli ‘Scollamenti’, a Campobasso libri e incontri culturali

REGIONE – Giornata intensa, oggi mercoledì 19 novembre, per la cultura in Molise. Molisenews24.it ricorda che al MACTE di Termoli è visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo, a cura di Caterina Riva. In attesa del workshop fotografico Atom Earth Mother – Winter Edition (5-8 dicembre), oggi 19 novembre a Campobasso spazio alla presentazione del libro Io non ti giustifico di Giuseppe Di Niro al Circolo Sannitico e, alle 17, a Palazzo San Giorgio, l’incontro dedicato a Una certa idea di socialismo. Un calendario che intreccia arte, fotografia e letteratura.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 19 NOVEMBRE

Al Circolo Sannitico di Campobasso la presentazione del libro “Io non ti giustifico” di Giuseppe Di Niro.

Alle 17 a Palazzo San Giorgio a Campobasso presentazione del libro “Una certa idea di socialismo”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 novembre

Al Circolo Sannitico di Campobasso Brunella Schisa presenta “La più bella: La versione di Elena”.

21 novembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia omaggio a Ennio Morricone.

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Al Caffè Letterario di Acquaviva Collecroce, Nicola Gliosca presenta tre nuove opere.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

Castagne e vino novello a Mafalda.

25 novembre

Per la Giornata internazionale sulla violenza contro le donne all’Auditorim di Termoli va in scena l’evento “Sulle tracce delle storia”.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7)

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.