Eventi Molise, weekend del 2 e 3 febbraio 2019

Quali sono gli appuntamenti principali di questo fine settimana? Tra cultura, arte, sport e momenti di riflessione

Primo weekend di febbraio in Molise, andiamo a vedere i principali appuntamenti del 2 e 3 febbraio. Partiamo da Campobasso dove prosegue la mostra “Icons” di Steve McCurry al Palazzo Ex-GIL. Non sarà l’unica. Infatti presso la Sala AxA Tipografia Lampo mostra fotografica Terra Tradita sia sabato che domenica (10-13, 16-20). Per la stagione dei concerti il 2 abbiamo quello del Progetto Martucci al Teatro Savoia (18:30). In serata al Blow-Up café live Daria Tanno Quartet dalle 22.

Passiamo a domenica con un nuovo appuntamento Cinemaperitivo. Dalle 19 al Circolo Letterario Beatnik sarà proiettato il film The Grand Budapest Hotel. Ci sono anche due eventi sul benessere come la respirazione yoga (incontro teorico-pratico) dalle 18 al Manipura Centro Yoga e dalle 17 all’Emotion Studio Olistico “Armonizzazione Sonora Con Campane Tibetane”. L’evento è guidato da Daniele Margiotta, Operatore olistico in Massaggio Sonoro con Campane tibetane e Oli essenziali. In serata festa della birra al Bluw-Up cafè con il Sunday Fest (Birra a caduta – Gipsy dj Set) dalle 18.

Passiamo a Isernia che oltre ai consueti appuntamenti con il calcio nella sala del Caffè Letterario troviamo alle 17:30 presso la Libreria “Della Corte” la presentazione de “Il Molise di Edilio Petrocelli”, curato da Norberto Lombardi, Giorgio Palmieri e Ilaria Zilli” mentre il Black&White rinnova il suo appuntamento serale con karaoke e balli di gruppo / caraibico in compagnia di Martin.

A Termoli gli sportivi si potranno ritrovare al Palasabetta per seguire la partita di volley della squadra locale contro il BTS S. Salvo. Cena a tema al Red Carpet con pasta e fagioli e salsiccia e patate (prenotazioni al 347.2989982). Domenica pomeriggio si gioca a burraco presso la Cala Sveva mentre al Palasabetta si gioca la C femminile di volley, in campo Italiangas contro Madogas Vasto. Al cinema Sant’Antonio il 3 febbraio concerto Duo Des Alpes con Claude Haurì al violoncello e Corrado Greco al pianoforte.

Ad Agnone domenica mattina cambio gestione per il bar storico di Agnone “La Botte” e inaugurazione e cambio anche del nome a ” K e s t’ è c a f è”. Sarà gestito dalle sorelle Beatrice e Filomena Diana. Si balla tango argentino a M2 Movement di Campodipietra il 2 ale 19 (prova gratuita) mentre nel bosco di Civitacampomarano (CB) due giorno con il corso di sopravvivenza (info al 348.5921343).

Per il teatro a Ferrazzano sabato ore 20:30 e domenica ore 18 La gente di Cerami con Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo al Teatro del Loto mentre a Petacciato presso la Biblioteca Comunale ore 17 “Il sabato di Me.MO” con “Il bestiario fantastico”. A San Biase Rito del Pane e del Vino alle ore 17 di sabato e domenica mentre domenica mattina dalle 9 ritrovo all’Hotel Montagna Amica e partenza per la Ciaspolata con pranzo finale in montagna. Segnaliamo ancora l’escursione del 3 febbraio dalle 8 al Laga di Occhito organizzata da ASD Bikefortore e Bike3 Asd così come al Palazzo Marchesale di Ripalimosani “Le scarpe rosse di Irma”, una domenica al castello dalle 17 particolarmente importante per riflettere sulla violenza contro le donne attraverso la visione di due straordinari cortometraggi, “Rossetto rosso sangue” e il pluripremiato “La voce di Camilla”, del regista molisano William Mussini.

