A Campobasso la mostra ‘Com’eri vestita?’, al MACTE di Termoli ‘Scollamenti: La collezione in circolo’ curata da Caterina Riva
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, martedì 2 dicembre, Campobasso e Termoli offrono oggi due appuntamenti culturali di grande rilievo. Nelle sale di Palazzo San Giorgio a Campobasso, è aperta al pubblico la mostra “Com’eri vestita?”, un percorso che invita alla riflessione sul tema della violenza di genere. Parallelamente, al MACTE di Termoli, prosegue l’esposizione “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva, che mette in dialogo opere e linguaggi contemporanei.
MOSTRE
Fino al 5 dicembre presso Palazzo San Giorgio a Campobasso, sarà visitabile la mostra “Com’eri vestita?.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
4 dicembre
Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.
5 dicembre
Ale ore 19:30, l’Auditorium ex Gil ospiterà il concerto delle Donne Folk – le mulieres garganiche.
All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.
6 dicembre
Alle 10.30 a Palazzo San Francesco ad Agnone il convegno “Rete di fuochi”.
Alla biblioteca Padre Dionisio Piccirilli di Campobasso Roberta Muzio presenta “Quattro novelle” con letture e musica sacra rinascimentale.
La magia del Natale arriva a Bojano.
Duronia celebra la Notte di San Nicola.
“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).
7 dicembre
Alle 17.30 presentazione del Calendario dei Misteri a Campobasso.
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
Mercatino di Natale a Casalciprano.
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Natale per caso.
21 dicembre
Mercatino di Natale a Casalciprano.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.