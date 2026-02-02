Celebrazioni della Candelora in Molise, convegno sulle opere pubbliche a Campobasso, proiezioni all’Alphaville e mostre
REGIONE – La giornata del 2 febbraio si apre nel segno della tradizione con le celebrazioni della Candelora, che animano numerosi borghi molisani con la rituale benedizione delle candele, simbolo del passaggio dall’inverno alla primavera. Molisenews24.it ricorda, poi, che a Campobasso, alle 11:30, l’Aula Magna del Convitto Nazionale Mario Pagano ospita il convegno “Le Opere Pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Molise”, un appuntamento dedicato ai principali interventi sul territorio, con particolare attenzione alle caserme e alle infrastrutture portuali di Termoli e Larino.
La proposta culturale prosegue in serata con la doppia proiezione del film La villa portoghese all’Alphaville (ore 19 e 21). Per tutta la giornata è inoltre possibile visitare la mostra “De Fabula narratur” allestita nell’Atrio della Provincia di Campobasso, aperta fino al 27 febbraio. Al Palazzo GIL, invece, continua la grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, visitabile fino al 15 marzo 2026.
MOSTRE
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 2 FEBBRAIO
Presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano”, a Campobasso, si terrà, alle ore 11:30, un convegno dal titolo “Le Opere Pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Molise”. Saranno presentati i principali interventi sul territorio molisano, con un focus particolare sulle caserme e le strutture portuali (es. Termoli e Larino).
Alle 19 e alle 21 all’Alphaville di Campobasso proiezione di La villa portoghese
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
3 febbraio
Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta” di Corso Fratelli Brigida 88 ospiterà la presentazione del libro “Un italiano a Praga, cronache e storie” di Enzo Mancini.
Alle 15.30 presso il Foyer dell’Auditorium d’Italia a Isernia, incontro gratuito con le Forze dell’Ordine sui pericoli delle truffe.
Alle 19 all’Alphaville di Campobasso proiezione di La villa portoghese (in lingua originale)
5 febbraio
Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso
7 febbraio
Carnevale Cercese a Cercemaggiore
8 febbraio
Carnevale a Vinchiaturo
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Carnevale a Ripamolisani
Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
17 febbraio
Cranevale di Tufara
21 febbraio
Torna la magia del Carnevale di Trivento
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli