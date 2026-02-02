Celebrazioni della Candelora in Molise, convegno sulle opere pubbliche a Campobasso, proiezioni all’Alphaville e mostre

REGIONE – La giornata del 2 febbraio si apre nel segno della tradizione con le celebrazioni della Candelora, che animano numerosi borghi molisani con la rituale benedizione delle candele, simbolo del passaggio dall’inverno alla primavera. Molisenews24.it ricorda, poi, che a Campobasso, alle 11:30, l’Aula Magna del Convitto Nazionale Mario Pagano ospita il convegno “Le Opere Pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Molise”, un appuntamento dedicato ai principali interventi sul territorio, con particolare attenzione alle caserme e alle infrastrutture portuali di Termoli e Larino.

La proposta culturale prosegue in serata con la doppia proiezione del film La villa portoghese all’Alphaville (ore 19 e 21). Per tutta la giornata è inoltre possibile visitare la mostra “De Fabula narratur” allestita nell’Atrio della Provincia di Campobasso, aperta fino al 27 febbraio. Al Palazzo GIL, invece, continua la grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, visitabile fino al 15 marzo 2026.

MOSTRE

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 2 FEBBRAIO

Presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano”, a Campobasso, si terrà, alle ore 11:30, un convegno dal titolo “Le Opere Pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Molise”. Saranno presentati i principali interventi sul territorio molisano, con un focus particolare sulle caserme e le strutture portuali (es. Termoli e Larino).

Alle 19 e alle 21 all’Alphaville di Campobasso proiezione di La villa portoghese

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

3 febbraio

Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta” di Corso Fratelli Brigida 88 ospiterà la presentazione del libro “Un italiano a Praga, cronache e storie” di Enzo Mancini.

Alle 15.30 presso il Foyer dell’Auditorium d’Italia a Isernia, incontro gratuito con le Forze dell’Ordine sui pericoli delle truffe.

Alle 19 all’Alphaville di Campobasso proiezione di La villa portoghese (in lingua originale)

5 febbraio

Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso

7 febbraio

Carnevale Cercese a Cercemaggiore

8 febbraio

Carnevale a Vinchiaturo

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Carnevale a Ripamolisani

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

17 febbraio

Cranevale di Tufara

21 febbraio

Torna la magia del Carnevale di Trivento

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli