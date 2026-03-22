Mostre, teatro, cinema e tradizioni: tutti gli eventi del 22 marzo in Molise tra cultura, riti e spettacoli per ogni pubblico

REGIONE – Il Molise si prepara a vivere una domenica ricca di appuntamenti culturali, tra mostre, cinema, teatro e tradizioni che raccontano l’identità profonda del territorio. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni fotografiche che attraversano storie, riti e memoria collettiva, alle celebrazioni religiose, fino agli spettacoli che animano i teatri di Campobasso, Agnone e Larino: il 22 marzo offre un calendario fitto e variegato, capace di coinvolgere pubblici diversi. È una giornata che unisce arte contemporanea, riti popolari, cinema d’autore e grandi interpreti della scena italiana, confermando la vivacità culturale della regione.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 22 MARZO

Giornate FAI di Primavera

Il Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso celebra il 138° anniversario delle Apparizioni del 1888

XV edizione della Via Crucis alla Parrocchia di San Giovanni a Campobasso

All’Alphaville di Campobasso arriva “La mattina scrivo”, film tratto dal memoir di Franck Courtès. Proiezioni dal 22 al 24 marzo

Campobasso: Al Teatro Savoia (ore 18:30) va in scena Lina Sastri con lo spettacolo “Voce ‘e notte”, un viaggio tra musica e parole che chiude la stagione teatrale.

Agnone: Al Cinema Teatro Italo Argentino puoi assistere alla rappresentazione “I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa”.

Larino: Al Teatro Cinema Risorgimento è in programma lo spettacolo “Il viaggio del Papà”.

25 marzo

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”

28 marzo

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù. Associa Crucis

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli