A Macchiagodena Anna Elisa De Santis presenta il suo libro Il gatto catturacarezze; a Campobasso concerto di Antonio Varriano

REGIONE – Giovedì 23 settembre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Anche quest’anno il Museo dei Misteri di Campobasso ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio 2021 nei giorni di sabato 25 e domenica 25 settembre con l’apertura del Museo.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

La galleria Spazio Arte Petrecca ha organizzato la mostra “La prima impressione” dell’artista italiano Roberto Taddei, a cura di Francesco Mutti. L’esposizione, allestita in Corso Marcelli 180, a Isernia, potrà essere visitata fino al 30 settembre.

Gli altri eventi

Alle ore 9, il nuovo appuntamento rientrante nell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima” sarà con la scrittrice Anna Elisa De Santis

Alle 19, presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, per il secondo appuntamento della Rassegna organistica 2021 dell’Associazione “Amici della Musica W. De Angelis”, si esibirà Antonio Varriano.

Al Teatro Savoia di Campobasso, alle ore 19.30, organizzato dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Campobasso, si terrà lo spettacolo “Amor che nella mente mi ragione”. 1321-2021, gli eterni versi di Dante.

Alle ore 20 al Convitto “Mario Pagano” di Campobasso, Francesco Brandi proporrà il suo esilarante “La fine della Grecia”

C’é tempo fino al 30 settembre per presentare gli elaborati per il concorso letterario “Racconti Abruzzo-Molise 2021”, indetto dalla casa editrice indipendente Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) in collaborazione con il sito Cultora (www.cultora.it). Bando consultabile all’indirizzo http://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-abruzzo-molise-2021/ .

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

24 settembre

Da oggi a domenica a Campobasso e più precisamente in Piazzetta Palombo, Piazza Pepe e in altre aree del centro storico, la mostra mercato dei prodotti tipici del nostro territorio denominata “Gusto e sapori in Piazza”.

25 settembre

Con inizio alle ore 17, a Isernia, nell’auditorium Unità d’Italia, avrà luogo la cerimonia di premiazione degli atleti e delle società sportive che hanno ottenuto brillanti risultati negli anni 2019 e 2020.

Alle ore 18, il nuovo appuntamento rientrante nell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima” sarà con il giornalista e scrittore Claudio Coluzzi e il suo libro Benvenute in paradiso.

Alle ore 20 al Convitto “Mario Pagano” di Campobasso, Seven Cults e il Teatro di Tor Bella Monica presenteranno Giovanna D’Arco. le donne e la scelta di David Norisco e Filippo d’Alessio.

26 settembre

Dalle 9 alle 12 Venafro in immagini. Estemporanea di pittura camminando nel centro storico.

Alle ore 9 appuntamento per i più piccoli in Piazza Vittorio Emanuele II, con il Volley S3: giornata promozionale con la partecipazione di Andrea Lucchetta, inserita nella manifestazione Silver Nations League Men – ParaVolley Europe – Volleyball Competitions curata dalla di FIPAV Molise.

Alle ore 18, presso il palazzo comunale di Isernia, si terrà «La vestizione della sposa. Alla scoperta dei costumi molisani»,

Le campane di Dante, secondo appuntamento dedicato al Sommo Poeta, propone la una mia Lectura Dantis, sviluppata sui temi specifici di Politica e Scienza andrà in scena alle ore 20 al Convitto “Mario Pagano” di Campobasso

27 settembre

La BiblioMediaTeca Comunale propone “Gli Gnomi di Gnù”, eco-favola e Laboratorio dedicato ai bambini dagli 8 ai 10 anni. Info e prenotazioni al numero: 0874.405610.

Dalle ore 15,30 alle 19,30 nella sala del consiglio del comune di Termoli, i giornalisti Elena Costa e Pino Costa presentano l’annuale premio “Eccellenze di Casa Nostra”, manifestazione che si fregia dell’alto patrocinio della Regione Molise, del comune di Termoli e delle delle Associazioni culturali Sandro Pertini e A.E.A.

Alle 19 terzo appuntamento della Rassegna organistica 2021 dell’Associazione “Amici della Musica W. De Angelis” che proporrà il concerto di Alessandro Albenga presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova.

9-10 ottobre

A Castel del Giudice (IS) Festa della mela: si celebrano i frutti più autentici del territorio tra laboratori del gusto, escursioni, visite guidate, street band, il mercato dei produttori biologici e artigianali e tante esperienze da vivere.