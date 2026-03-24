Giornata ricca di cultura in Molise: mostre fotografiche, arte contemporanea e il film La mattina scrivo all’Alphaville di Campobasso

REGIONE – Il 24 marzo si apre in Molise con un panorama culturale ricchissimo, dove fotografia, arte contemporanea e cinema si intrecciano in un percorso che attraversa Isernia, Campobasso e Termoli. Molisenews24.it ricorda che le mostre in corso raccontano identità, memoria e materia attraverso sguardi diversi: dalle tradizioni ancestrali del Diavolo di Tufara alle narrazioni di resistenza del Molise che ritorna, passando per la fotografia nomade di Molichrom e l’indagine materica di Cosetta Mastragostino. A Termoli, il MACTE continua a proporre riflessioni urgenti con la testimonianza visiva di Zehra Doğan.

La giornata si arricchisce anche di cinema d’autore: all’Alphaville di Campobasso arriva La mattina scrivo, trasposizione del memoir di Franck Courtès, in programma fino al 24 marzo. Un’occasione per immergersi in un racconto intimo e potente, perfetto contrappunto alle molteplici narrazioni visive che animano la regione.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 24 MARZO

All’Alphaville di Campobasso arriva “La mattina scrivo”, film tratto dal memoir di Franck Courtès.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 marzo

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”

26 marzo

Al Cinema Alphaville di Campobasso sarà proiettato il documentario di Simona Palladino sull’affondamento dell’Arandora

28 marzo

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù. Associa Crucis

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli