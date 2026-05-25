Mostre a Termoli e Campomarino, tradizioni storiche come la Corsa dei Carri e la Carrese di San Pardo, e l’incontro “Previeni”

REGIONE – Una giornata ricca di cultura, tradizioni e appuntamenti dedicati al benessere attende il Molise in questo 25 maggio, tra mostre d’arte, rievocazioni storiche e incontri informativi aperti alla cittadinanza. Molisenews24.it ricorda che dal fascino del Castello Svevo di Termoli, che ospita la mostra dedicata ad Andrea Di Capua, alle atmosfere contemporanee della collettiva “Humus” a Campomarino, fino alle grandi tradizioni popolari come la Corsa dei Carri di Portocannone e la Carrese di San Pardo a Larino, il territorio offre un ventaglio di esperienze capaci di raccontare identità, memoria e creatività.

Accanto agli eventi culturali e folkloristici, spazio anche alla salute con la seconda edizione di Previeni a Campobasso, un appuntamento pensato per avvicinare i cittadini ai programmi di prevenzione e agli screening sanitari gratuiti disponibili sul territorio.

GLI EVENTI DEL 25 MAGGIO

Mostra “Andrea Di Capua Duca di Termoli” – Termoli (CB)

Un tuffo nella storia locale all’interno di una cornice d’eccezione. Il Castello Svevo ospita una mostra esclusiva dedicata alla figura di Andrea Di Capua, Duca di Termoli. Un’occasione unica per scoprire il passato del borgo marinaro. Fino al 30 maggio, Orari: 10:00 – 20:30. Ingresso gratuito.

Mostra Collettiva “Humus” – Campomarino (CB)

C’è tempo fino al 22 settembre per visitare la mostra collettiva d’arte contemporanea intitolata “Humus”. Allestita nelle suggestive sale del Castello Angioino, l’esposizione raccoglie le opere di quattro stimati artisti: Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti.

Tradizioni Storiche e Rievocazioni

La Corsa dei Carri – Portocannone

Uno degli eventi più attesi dell’anno. Si tratta di una spettacolare e sentita rievocazione storica di origine medievale. I carri tradizionali, trainati da buoi e incitati dai partecipanti a cavallo, sfrecciano in una corsa appassionante in onore della Madonna di Costantinopoli. L’appuntamento principale per assistere comincia nel pomeriggio, intorno alle ore 17:00, nelle vie del centro.

La Carrese di San Pardo – Larino

Inizia ufficialmente oggi la festa patronale (prosegue fino al 27). Nel tardo pomeriggio (dalle 17:00 in poi) si svolge la sfilata della Vigilia: oltre cento carri storici in legno, addobbati con bellissimi fiori freschi di stoffa, vengono trainati dalle vacche e dai buoi lungo un percorso suggestivo che dal centro storico scende fino alla chiesa di San Primiano, per poi rientrare in serata illuminati dalle fiaccole.

Salute e Benessere

Campobasso – Previeni – Seconda Edizione

Presso la Sala Alphaville (in via Muricchio 1), stasera alle ore 20:00 si tiene l’incontro inaugurale di questo evento informativo aperto ai cittadini. È patrocinato dalla Regione Molise ed è interamente dedicato ai programmi pubblici di prevenzione medica e agli screening sanitari gratuiti disponibili sul territorio.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 maggio

Termoli – Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta”ospiterà la presentazione del volume La zappa e l’aratro. Contadini nel Molise dell’Ottocento, firmato dal professor Sergio Sorella

Francesco Renga in concerto a Larino

29 maggio

Rotello – II edizione di EMMA – Festival Molisano Teatro di Comunità. Teatro, musica e incontri (fino al 1 giugno)

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

Foto di archivio