Agenda del 24 maggio in Molise: mostre, sagre, festival, cortei storici e raduni tra Termoli, Campobasso, Isernia e Riccia

REGIONE – Una giornata densa di appuntamenti tra cultura, tradizioni e sapori anima il Molise del 24 maggio. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre che raccontano identità e creatività del territorio, come l’esposizione dedicata ad Andrea Di Capua a Termoli e la collettiva Humus a Campomarino, si passa ai grandi eventi enogastronomici, con l’ultimo giorno di Gusto Italia in Tour e la scenografica Festa della Frittata di Montaquila. Spazio poi alle tradizioni popolari, ai festival urbani e ai raduni che colorano borghi e città: dal Corteo Storico Medievale di Termoli al Molise Tattoo Kustom Show di Isernia, fino alla Festa di Primavera e al Raduno Nazionale del Vespa Club di Riccia.

GLI EVENTI DEL 24 MAGGIO

Mostra “Andrea Di Capua Duca di Termoli” – Termoli (CB)

Un tuffo nella storia locale all’interno di una cornice d’eccezione. Il Castello Svevo ospita una mostra esclusiva dedicata alla figura di Andrea Di Capua, Duca di Termoli. Un’occasione unica per scoprire il passato del borgo marinaro. Fino al 30 maggio, Orari: 10:00 – 20:30. Ingresso gratuito.

Mostra Collettiva “Humus” – Campomarino (CB)

C’è tempo fino al 22 settembre per visitare la mostra collettiva d’arte contemporanea intitolata “Humus”. Allestita nelle suggestive sale del Castello Angioino, l’esposizione raccoglie le opere di quattro stimati artisti: Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti.

Enogastronomia, Sagre e Fiere

Gusto Italia in Tour – Campobasso

Ultimo giorno a Campobasso per la tappa molisana di “Gusto Italia in Tour”, la celebre fiera itinerante dedicata alle eccellenze dell’enogastronomia italiana e dell’artigianato artistico. Il centro cittadino si anima con mercatini ricchi di prodotti tipici regionali, stand artigianali e spettacoli pensati per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Festa della Frittata – Montaquila (IS)

Entra nel vivo uno degli appuntamenti primaverili più famosi e attesi della regione. Oggi i riflettori sono tutti puntati sulla preparazione della maxi-frittata montaquilana, la cui ricetta ufficiale è codificata dall’Accademia Italiana della Cucina e registrata con il marchio De.Co. Un’ottima occasione per assaggiare la tradizione gastronomica locale tra musica, balli e folklore.

Cultura Urbana, Festival e Tradizioni

Corteo Storico Medievale – Termoli (CB)

Prende ufficialmente il via la 68ª edizione del ricchissimo cartellone estivo di Termoli. L’apertura è affidata alla diciottesima edizione del suggestivo Corteo Storico Medievale, che rievocherà le atmosfere e i fasti dell’epoca tra le vie del borgo antico.

Molise Tattoo Kustom Show – Isernia

Ultima giornata di apertura presso l’Auditorium Unità d’Italia (Corso Risorgimento 221) per la grande fiera dedicata ai tatuaggi, alla cultura Kustom, alle auto d’epoca e ai motori. Durante tutta la giornata saranno all’opera grandi tatuatori di livello nazionale, il tutto accompagnato da live rock e un’inconfondibile atmosfera old school.

Festa di Primavera – Campobasso

Il Parco “Eduardo De Filippo” di Campobasso si veste a festa per celebrare la stagione primaverile. Una giornata ricca di attività all’aperto, eventi e intrattenimento per i cittadini di tutte le età.

Mondi Libri Segni Festival – Campobasso

Siamo alle battute finali per il grande laboratorio creativo interamente dedicato alla letteratura e all’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza. Un festival ideale per famiglie, educatori, insegnanti e giovani lettori alla ricerca di stimoli e novità editoriali.

3° Raduno Nazionale del Vespa Club – Riccia (CB)

Il borgo di Riccia viene pacificamente invaso dalle iconiche due ruote di casa Piaggio. Il raduno nazionale richiama vespisti e collezionisti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in sfilate e gimcane, prima di partire per i giri turistici alla scoperta dei paesaggi e dei borghi del Fortore.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 maggio

Larino – Festa di San Pardo (fino al 27)

26 maggio

Termoli – Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta”ospiterà la presentazione del volume La zappa e l’aratro. Contadini nel Molise dell’Ottocento, firmato dal professor Sergio Sorella

29 maggio

Rotello – II edizione di EMMA – Festival Molisano Teatro di Comunità. Teatro, musica e incontri (fino al 1 giugno)

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli