Appuntamenti di oggi in Molise tra mostre, tradizioni del Corpus Domini, incontri culturali e iniziative sul territorio
REGIONE – In Molise la giornata del 4 giugno si apre tra arte, tradizioni e incontri dedicati al territorio. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre che animano Civitacampomarano, Campobasso e Termoli agli appuntamenti legati al Corpus Domini, fino alle iniziative informative rivolte alla cittadinanza, il calendario di oggi offre un percorso ricco e variegato tra cultura, storia e partecipazione.
GLI EVENTI DEL 4 GIUGNO
Mostre d’Arte in corso oggi in Molise
Mostra Collettiva “Humus” – Civitacampomarano (CB)
Al Castello Angioino prosegue la collettiva d’arte contemporanea con Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre, è una delle mostre più interessanti dell’estate molisana.
Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Campobasso
Al Palazzo GIL, esposizione dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellis e agli Ingegni del Di Zinno. Perfetta da visitare oggi, in pieno clima pre‑Corpus Domini. Aperta fino all’8 giugno.
Mostre in arrivo da domani (5 giugno)
Nuove mostre al MACTE – Termoli
Il Museo di Arte Contemporanea di Termoli inaugura le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, dedicate alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificio. Visitabili fino al 26 settembre.
Eventi e tradizioni a Campobasso
Festival dei Misteri / Corpus Domini
Prosegue il cartellone della festività più attesa del capoluogo. Oggi alle 21 concerto della Big band del Conservatorio Perosi in Piazza della Vittoria e Villaggio UNIMOL a Villa Musenga
Convegno “Da Dike alla Costituzione”
Incontro dedicato ai temi della giustizia, della democrazia e dei valori costituzionali.
Incontri e territorio
Incontro informativo a Termoli – “Truffe Truffaldine”
Alle 16:00, presso il circolo anziani di Via Cina, primo appuntamento del progetto di prevenzione contro le truffe promosso da UIL Pensionati Molise e Commissariato di Polizia.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
5 giugno
Ad Isernia torna Archivissima, un appuntamento dedicato alla memoria storica e alla riscoperta delle vicende locali legate alla Prima Guerra Mondiale.
6 giugno
Giovanni Mancinone presenta il libro “Corpi al macello” a Castelmauro
Alla Palazzina Liberty di Venafro la II edizione del Premio Pasolini
7 giugno
Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
13 giugno
Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri:
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso