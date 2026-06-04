Appuntamenti di oggi in Molise tra mostre, tradizioni del Corpus Domini, incontri culturali e iniziative sul territorio

REGIONE – In Molise la giornata del 4 giugno si apre tra arte, tradizioni e incontri dedicati al territorio. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre che animano Civitacampomarano, Campobasso e Termoli agli appuntamenti legati al Corpus Domini, fino alle iniziative informative rivolte alla cittadinanza, il calendario di oggi offre un percorso ricco e variegato tra cultura, storia e partecipazione.

GLI EVENTI DEL 4 GIUGNO

Mostre d’Arte in corso oggi in Molise

Mostra Collettiva “Humus” – Civitacampomarano (CB)

Al Castello Angioino prosegue la collettiva d’arte contemporanea con Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre, è una delle mostre più interessanti dell’estate molisana.

Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Campobasso

Al Palazzo GIL, esposizione dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellis e agli Ingegni del Di Zinno. Perfetta da visitare oggi, in pieno clima pre‑Corpus Domini. Aperta fino all’8 giugno.

Mostre in arrivo da domani (5 giugno)

Nuove mostre al MACTE – Termoli

Il Museo di Arte Contemporanea di Termoli inaugura le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, dedicate alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificio. Visitabili fino al 26 settembre.

Eventi e tradizioni a Campobasso

Festival dei Misteri / Corpus Domini

Prosegue il cartellone della festività più attesa del capoluogo. Oggi alle 21 concerto della Big band del Conservatorio Perosi in Piazza della Vittoria e Villaggio UNIMOL a Villa Musenga

Convegno “Da Dike alla Costituzione”

Incontro dedicato ai temi della giustizia, della democrazia e dei valori costituzionali.

Incontri e territorio

Incontro informativo a Termoli – “Truffe Truffaldine”

Alle 16:00, presso il circolo anziani di Via Cina, primo appuntamento del progetto di prevenzione contro le truffe promosso da UIL Pensionati Molise e Commissariato di Polizia.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 giugno

Ad Isernia torna Archivissima, un appuntamento dedicato alla memoria storica e alla riscoperta delle vicende locali legate alla Prima Guerra Mondiale.

6 giugno

Giovanni Mancinone presenta il libro “Corpi al macello” a Castelmauro

Alla Palazzina Liberty di Venafro la II edizione del Premio Pasolini

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

13 giugno

Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri:

8 luglio

Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso