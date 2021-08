A Campobasso Giorno Paglione presenta il libro di poesie “Lo sterno d’Italia”; a Isernia visitabile la mostra Aletheia

REGIONE – Giovedì 5 agosto 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Un’ p’ du’ San Biase e la Morra è la mostra fotografica di Alessia Parisse e Fabrizio Bagnoli, curata da Fabio Moscatelli, fino al 20 agosto nel piccolo paese molisano e segnerà l’inizio del grande evento fotografico che vedrà la presenza del vincitore del World Press 2021 Antonio Faccilongo.

Presso il convento Santa Maria delle Grazie di Bonefro (CB) delle due mostre fotografiche “Costantia – folclore molisano” e “Randstad1969”: resteranno aperte fino al 15 agosto.

Dopo il successo delle sue opere-rappresentazioni della città di Napoli negli ultimi anni, Christophe Mourey, con la mostra “Momu, cuore and green”, al Momu Museo delle Arti Contadine di Montenero Val Cocchiara (IS), ha in serbo altre sorprese per il pubblico nell’“indagare” altri luoghi, altre realtà italiane ricche di storia come il Molise.

Presso lo Spazio Comune Ru Puzz – ex Lavatoio, l’ARCI di Isernia é visitabile la mostra ALETHEIA di Paride Di Stefano. L’artista molisano introdurrà le sue creazioni con un vernissage musicale: la mostra sarà visitabile fino al 20 agosto.

Fino al 15 agosto è in programma in Piazza Insorti d’Ungheria di Termoli la prima edizione del “Memorial Angelo Tricarico” scomparso lo scorso 22 gennaio. Sarà possibile visitare la mostra ogni sera dalle ore 20.30 fino alle 00.30

Gli altri eventi

Nell’ambito della nuova rassegna letteraria “Libri in Piazzetta”, in piazzetta Palombo a Campobasso, alle ore 18.30, ci sarà la presentazione del libro di poesie “Lo sterno d’Italia” di Giorgio Paglione, edito da Rubbettino Editore.

C’é tempo fino al 15 settembre per presentare le domande di partecipazione alla manifestazione “Campobasso in fiore” 2021.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

6 agosto

Oggi e domani a San Martino in Pensilis torna il Joe’s Blues Festival 2021, decima edizione della rassegna blues dedicata a Lino Musacchio.

7 agosto

Oggi e domani il Giardino della Flora Appeninica di Capracotta ospiterà “Bonsai in Giardino” una mostra-concorso organizzata dal club Molise Bonsai e patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco di Capracotta. L’evento, giunto alla terza edizione, a seguito del successo di pubblico degli scorsi anni si amplia: più giorni, più ospiti ed un allestimento in cui sarà possibile ammirare pregevoli esemplari bonsai provenienti da numerosi club italiani.

8 agosto

Pedalata ciclistica a Carovilli. Un evento di 4 date rivolto alla valorizzazione dei caseifici del territorio accompagnati da degustazioni di vini e birre artigianali rigorosamente molisane. Si comincia oggi con il birrificio artigianale “La Fucina” di Pescolanciano per proseguire il 29 agosto, il 12 e 26 settembre in cui le cantine Tenimenti Grieco, Campi Valerio e Colle Sereno accompagneranno i formaggi dei caseifici Collecerro, Pastore Serafino, Fattorie San Felice e Santo Stefano.

9 agosto

I Kom, la più titolata cover band italiana di Vasco Rossi, saranno con il loro tour estivo lunedì 9 agosto ad Agnone per uno dei loro tanti concerti estivi che registrano sempre presenze record di pubblico. Il live inizierà alle ore 23 e si terrà presso il Ciaccus Pub.

10 agosto

alle ore 18, lo scrittore e poeta capracottese Giorgio Paglione presenterà ad Agnone il suo libro “Lo sterno d’Italia”.

11 agosto

Da oggi fino L 13 agosto Campobasso ospiterà una tre giorni di cinema interamente dedicata a Elio Germano con l’attore che sarà ospite nella serata conclusiva.

17 agosto

Al Teatro Verde di Termoli si ride con Uccio De Santis. Info: 328/3212858. Prevendita: https://www.ciaotickets.com.