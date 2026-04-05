Pasqua in Molise tra musica, natura e arte: dj set, trekking primaverili e mostre fotografiche. Gli eventi del 5 aprile
REGIONE – Il Molise celebra oggi la domenica di Pasqua con un programma vario che anticipa i festeggiamenti della Pasquetta. Nel farvi tanti calorosissimi auguri, Molisenews24.it ricorda che la giornata propone iniziative che spaziano dagli eventi musicali alle esperienze nella natura, fino a un ricco calendario di mostre fotografiche attive in tutta la regione.
Sulla costa e nelle aree interne sono previsti party e dj set che accompagneranno il pubblico dal pomeriggio alla tarda serata, mentre le associazioni escursionistiche inaugurano i percorsi primaverili tra Matese e Montagnola Molisana. A Carpinone prende il via la “Pasquetta Wild 2026”, con attività introduttive e momenti conviviali in attesa delle escursioni di domani. Sul fronte culturale, prosegue il circuito delle esposizioni fotografiche che coinvolge Campobasso, Isernia e Mafalda, con mostre dedicate al territorio, alla memoria collettiva e alla ricerca artistica contemporanea.
MOSTRE
Fino al 12 aprile 2026 Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, ospita la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
6 aprile
Ciaspolata tra gli abeti soprani di Pescopennataro. Per informazioni e prenotazione contattare i numeri 3663628547 oppure 3287639268
Ciaspolata al monte Cavallerizzo, Capracotta Per informazioni e prenotazione contattare i numeri 3663628547 oppure 3287639268
Da oggi finon al 10 aprile la Reliquia di Santa Bernadette farà tappa nell’Arcidiocesi di Campobasso–Boiano
11 aprile
A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”
Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 aprile
Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto