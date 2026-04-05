Pasqua in Molise tra musica, natura e arte: dj set, trekking primaverili e mostre fotografiche. Gli eventi del 5 aprile

REGIONE – Il Molise celebra oggi la domenica di Pasqua con un programma vario che anticipa i festeggiamenti della Pasquetta. Nel farvi tanti calorosissimi auguri, Molisenews24.it ricorda che la giornata propone iniziative che spaziano dagli eventi musicali alle esperienze nella natura, fino a un ricco calendario di mostre fotografiche attive in tutta la regione.

Sulla costa e nelle aree interne sono previsti party e dj set che accompagneranno il pubblico dal pomeriggio alla tarda serata, mentre le associazioni escursionistiche inaugurano i percorsi primaverili tra Matese e Montagnola Molisana. A Carpinone prende il via la “Pasquetta Wild 2026”, con attività introduttive e momenti conviviali in attesa delle escursioni di domani. Sul fronte culturale, prosegue il circuito delle esposizioni fotografiche che coinvolge Campobasso, Isernia e Mafalda, con mostre dedicate al territorio, alla memoria collettiva e alla ricerca artistica contemporanea.

MOSTRE

Fino al 12 aprile 2026 Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, ospita la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

6 aprile

Ciaspolata tra gli abeti soprani di Pescopennataro. Per informazioni e prenotazione contattare i numeri 3663628547 oppure 3287639268

Ciaspolata al monte Cavallerizzo, Capracotta Per informazioni e prenotazione contattare i numeri 3663628547 oppure 3287639268

Da oggi finon al 10 aprile la Reliquia di Santa Bernadette farà tappa nell’Arcidiocesi di Campobasso–Boiano

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli