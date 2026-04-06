Dalla Reliquia di Santa Bernadette alle mostre fotografiche fino ai picnic di Pasquetta tra arte, spiritualità e tradizioni

REGIONE – Il Molise si sveglia oggi attraversato da un filo rosso che unisce fede, fotografia, memoria e momenti di convivialità all’aria aperta.

Molisenews24.it, augurandovi buona Pasquestta, ricorda che daquesta mattina la Reliquia di Santa Bernadette fa tappa nell’Arcidiocesi di Campobasso‑Boiano, un momento di intensa spiritualità che accompagna i fedeli fino al 10 aprile. Un’occasione rara, che porta con sé il silenzio, la preghiera e la forza di una testimonianza che attraversa i secoli.

Sul fronte culturale, le mostre diventano il cuore pulsante della giornata. A Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, prosegue fino al 12 aprile 2026 la mostra fotografica Ogni cosa che respira, un viaggio visivo che invita a osservare il mondo con un’attenzione nuova. A Isernia, invece, Fermafè racconta fino al 16 aprile il mito del Diavolo di Tufara attraverso lo sguardo di più fotografi, trasformando una tradizione antica in un racconto collettivo.

A Campobasso, l’atrio del Palazzo della Provincia ospita fino al 30 aprile 2026 Ritorno in Molise: Storie di Resistenza, un percorso che intreccia memoria, identità e resilienza. Sempre nel capoluogo torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, che fino al 30 aprile porta in città autori, visioni e linguaggi che attraversano confini e culture. Alla Galleria Aratro dell’Unimol, invece, la personale Atlante della Materia di Cosetta Mastragostino continua a esplorare forme e consistenze fino al 6 maggio.

E mentre l’arte e la spiritualità animano il territorio, la Pasquetta aggiunge un ulteriore tassello alla giornata: prati, aree verdi e borghi si riempiono di famiglie e gruppi di amici che scelgono il tradizionale picnic all’aperto. Un rito semplice, fatto di tovaglie stese sull’erba, cibo condiviso e quella leggerezza che solo il lunedì dell’Angelo sa regalare. A Carpinone prosegue la “Pasquetta Wild 2026”, con attività introduttive e momenti conviviali ed escursioni.

MOSTRE

Da oggi fino al 10 aprile la Reliquia di Santa Bernadette farà tappa nell’Arcidiocesi di Campobasso–Boiano

Fino al 12 aprile 2026 Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, ospita la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli