Dalla Reliquia di Santa Bernadette alle mostre fotografiche fino ai picnic di Pasquetta tra arte, spiritualità e tradizioni
REGIONE – Il Molise si sveglia oggi attraversato da un filo rosso che unisce fede, fotografia, memoria e momenti di convivialità all’aria aperta.
Molisenews24.it, augurandovi buona Pasquestta, ricorda che daquesta mattina la Reliquia di Santa Bernadette fa tappa nell’Arcidiocesi di Campobasso‑Boiano, un momento di intensa spiritualità che accompagna i fedeli fino al 10 aprile. Un’occasione rara, che porta con sé il silenzio, la preghiera e la forza di una testimonianza che attraversa i secoli.
Sul fronte culturale, le mostre diventano il cuore pulsante della giornata. A Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, prosegue fino al 12 aprile 2026 la mostra fotografica Ogni cosa che respira, un viaggio visivo che invita a osservare il mondo con un’attenzione nuova. A Isernia, invece, Fermafè racconta fino al 16 aprile il mito del Diavolo di Tufara attraverso lo sguardo di più fotografi, trasformando una tradizione antica in un racconto collettivo.
A Campobasso, l’atrio del Palazzo della Provincia ospita fino al 30 aprile 2026 Ritorno in Molise: Storie di Resistenza, un percorso che intreccia memoria, identità e resilienza. Sempre nel capoluogo torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, che fino al 30 aprile porta in città autori, visioni e linguaggi che attraversano confini e culture. Alla Galleria Aratro dell’Unimol, invece, la personale Atlante della Materia di Cosetta Mastragostino continua a esplorare forme e consistenze fino al 6 maggio.
E mentre l’arte e la spiritualità animano il territorio, la Pasquetta aggiunge un ulteriore tassello alla giornata: prati, aree verdi e borghi si riempiono di famiglie e gruppi di amici che scelgono il tradizionale picnic all’aperto. Un rito semplice, fatto di tovaglie stese sull’erba, cibo condiviso e quella leggerezza che solo il lunedì dell’Angelo sa regalare. A Carpinone prosegue la “Pasquetta Wild 2026”, con attività introduttive e momenti conviviali ed escursioni.
MOSTRE
Da oggi fino al 10 aprile la Reliquia di Santa Bernadette farà tappa nell’Arcidiocesi di Campobasso–Boiano
Fino al 12 aprile 2026 Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, ospita la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
11 aprile
A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”
Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 aprile
Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto