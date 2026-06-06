Eventi del 6 giugno in Molise: concerti, mostre d’arte, incontri culturali, escursioni e appuntamenti da Termoli a Campobasso

REGIONE – Il Molise oggi, sabato 6 giugno, propone un calendario ricco di eventi, concerti, mostre e appuntamenti culturali, con iniziative diffuse tra Termoli, Campobasso, Venafro e i borghi dell’entroterra. Molisenews24.it ricorda che dalla musica dal vivo ai grandi concerti, passando per mostre d’arte, incontri, escursioni e rassegne dedicate alla creatività, la giornata offre numerose occasioni per vivere il territorio. Un programma variegato che unisce arte contemporanea, tradizioni legate al Corpus Domini, natura e spettacolo, ideale per residenti e visitatori in cerca di idee su cosa fare oggi in Molise.