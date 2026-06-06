Eventi del 6 giugno in Molise: concerti, mostre d’arte, incontri culturali, escursioni e appuntamenti da Termoli a Campobasso
REGIONE – Il Molise oggi, sabato 6 giugno, propone un calendario ricco di eventi, concerti, mostre e appuntamenti culturali, con iniziative diffuse tra Termoli, Campobasso, Venafro e i borghi dell’entroterra. Molisenews24.it ricorda che dalla musica dal vivo ai grandi concerti, passando per mostre d’arte, incontri, escursioni e rassegne dedicate alla creatività, la giornata offre numerose occasioni per vivere il territorio. Un programma variegato che unisce arte contemporanea, tradizioni legate al Corpus Domini, natura e spettacolo, ideale per residenti e visitatori in cerca di idee su cosa fare oggi in Molise.
Grandi Concerti e Musica dal vivo
Geolier a Termoli – Data Zero del Tour 2026
Il rapper napoletano apre ufficialmente il suo tour estivo negli stadi e nelle grandi arene partendo dall’Arena del Mare 42°15° alle ore 21.
“Misteri d’autore” con Marina Rei e Grazia Di Michele – Campobasso
All’interno del cartellone del Festival dei Misteri, si esibiscono due delle voci più raffinate della musica d’autore italiana all’Area eventi del Festival dalle ore 21.
Mostre e Incontri Culturali
Mostra “Il Visibile dell’Invisibile” & Incontro di Approfondimento – Termoli
Esposizione di icone sacre realizzate dall’iconografa Titti Giustiniani, visitabile al Castello Svevo dalle 17:00 alle 20:00.
Allle 18:30, alla Casa Museo Stephanus, approfondimento sulla spiritualità e l’arte delle icone con l’autrice e il dott. Pietro Tosco.
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Palazzo GIL, Campobasso
Aperta la mostra “I Misteri continuano in Regione”, dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellise agli Ingegni del Di Zinno, perfetta da visitare in clima pre‑Corpus Domini.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.
Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso
Da oggi la personale del maestro abruzzese Gino Berardi, intitolata “Riflessi dell’anima”.
Altri appuntamenti culturali
Escursione gratuita nel bosco di Corundoli
Evento dedicato a natura, biodiversità, tutela ambientale e al ricordo di Tony Vincell.
Presentazione del libro “Corpi al macello” – Castelmauro
Giovanni Mancinone presenta il suo nuovo libro “Corpi al macello” in un incontro dedicato a letteratura e territorio.
Premio Pasolini – II Edizione, Venafro
Alla Palazzina Liberty torna la II edizione del Premio Pasolini, con incontri e approfondimenti dedicati al grande intellettuale italiano.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
7 giugno
Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri
Irene Grandi in concerto a Campobasso
9 giugno
Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena L’Amore e la Misericordia (anche il 10)
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
13 giugno
Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri:
26 giugno
Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso