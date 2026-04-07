Mostre, fotografia e spiritualità in Molise: dalla Reliquia di Santa Bernadette alle esposizioni a Campobasso, Isernia e Mafalda

REGIONE – Oggi, martedì 7 aprile, il Molise si sveglia con un’agenda fitta di appuntamenti che intrecciano spiritualità, arte fotografica e tradizioni radicate nel territorio. Molisenews24.it ricorda che fino al 10 aprile, l’Arcidiocesi di Campobasso–Boiano accoglie la Reliquia di Santa Bernadette, un’occasione di raccoglimento che sta richiamando fedeli da tutta la regione.

A Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, prosegue fino al 12 aprile 2026 la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”, un percorso visivo che indaga il rapporto tra uomo, natura e fragilità contemporanee.A Isernia, fino al 16 aprile, è visitabile “Fermafè”, la collettiva dedicata al suggestivo e ancestrale Diavolo di Tufara, una delle figure rituali più iconiche del Carnevale molisano.

Il viaggio nell’immagine continua a Campobasso: nell’atrio del Palazzo della Provincia, fino al 30 aprile 2026, è aperta la mostra “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un racconto fotografico che restituisce volti, luoghi e resilienze del territorio. Sempre nel capoluogo, fino al 30 aprile, torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, con incontri, esposizioni e sguardi che attraversano confini e identità.

Infine, alla Galleria Aratro dell’Unimol, fino al 6 maggio, è in corso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un’indagine artistica che esplora consistenze, trasformazioni e memorie della materia.

MOSTRE

Fino al 10 aprile la Reliquia di Santa Bernadette farà tappa nell’Arcidiocesi di Campobasso–Boiano

Fino al 12 aprile 2026 Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, ospita la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Dal 10 al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 aprile

Alle 18.30 Concerto del Conservatorio Lorenzo Perosi al Teatro Savoia di Campobasso

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli