A Termoli presentazione di “Cronache dalle terre di Scartafraccia” di Remo Rapino e mostra “L’esca”; in serata il live “Tintilia Sound”

REGIONE – Venerdì 8 luglio 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Fino all’11 settembre 2022,nelle sale del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli sarà visitabile “L’esca”, mostra con trenta opere provenienti da una collezione privata.

GLI ALTRI EVENTI DELL’8 LUGLIO

Prende il via alle 16 a Guardiaregia il torneo all’aria aperta per “In Touto – pratiche di socializzazione dei patrimoni sanniti”. Proseguirà domani a Campobasso e domenica a Colle Anchise.

A Termoli, per la rassegna Scrittori al Parco, alle 18, Remo Rapino presenta “Cronache dalle terre di Scartafraccia”

Alle 20, a Castelpetroso, Giovanni Gazzonni presenta “Un mattino qualunque”.

In Piazza Duomo, a Termoli, alle 21.30, il Live “Tintilia Soud”, spettacoli itineranti di artisti di strada.

C’é tempo fino al 15 luglio per iscriversi e partecipare alla prossima Biennale MArteLive prevista dal 18 al 23 ottobre a Roma e in tutte le province del Lazio

C’é tempo fino al 30 luglio per la consegna dei manoscritti per il Premio regionale di narrativa organizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 luglio

Trekking Anello di Monte Campo a Capracotta. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 328 763 9268 oppure 3473021999.

Samuel Romano si esibirà in un concerto gratuito a Montenero di Bisaccia, in Piazza della Libertà, alle ore 22,30 circa. Il concerto sarà inoltre preceduto da musica dal vivo e DJ Set.

Alle ore 19:00, presso il Corso Vittorio Emanuele II (altezza Villa dei Cannoni), a Campobasso, si terrà il secondo evento di sensibilizzazione contro l’assunzione di droghe e alcol alla guida.

Alle ore 19, nella Torretta Medievale – Casa dei Libri, a Macchiagodena, Adele Fraracci presenterà il suo libro La filosofia è donna e cosmopolita.

Alle 21.30 in Piazza Frentani, a Larino, concerto dei Nomadi per una tappa del loro “Effetto serra Tour”.

Alle 21,30, in piazza Duomo, a Termoli, sarà la volta di “Tuttocompreso” con gli spettacoli degli artisti di strada.

10 luglio

A Pescopennataro nel Bosco Abeti Soprani passeggiata nel bosco per ascoltari, in collaborazione con la psoicologa Floriana Di Pietro. Per informazioni contattare il numero 328 763 9268

Escursione sul Monte Cavallerizzo. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 328 763 9268.

Alle 18, al Centro Culturale “Concetta D’Antonio” di Frosolone”, Pierluigi Giorgio presenta il libro/recital “Come una piccola nuvola”.

Alle 21,30 in Piazza Duomo a Termoli, appuntamento con Atmosfere Sonore (clarinetto di Antonio Arietano e la fisarmonica di Claudio Patuto).

16 luglio

Festa Patronale della Santissima Maria del Carmine a Riccia: programma religioso e civile.

20 luglio

A Castiglione Messer Marino fa tappa Visioni, la manifestazione culturale che dà attenzione ai territori.

21 luglio

Il “Back to the Future Live Tour” di Elisa farà tappa a Campobasso, nell’area dello Stadio di Contrada Selvapiana.

Ad Agnone fa tappa Visioni, la manifestazione culturale che dà attenzione ai territori.

22 luglio

A Sant’Angelo Limosano fa tappa Visioni, la manifestazione culturale che dà attenzione ai territori.

22-23-24 luglio

RSD Summer Festival accende l’estate termolese. Tre giorni all’insegna di eventi e grande musica. I protagonisti saranno Elodie, Coez, Franco 126, Gaia, J-AX, Gabbani, Achille Lauro, Sangiovanni, Rocco Hunt, Gazzelle, Madame, Max Pezzali, Noemi, Tommaso Paradiso. Insieme a loro ci sarà la vostra energia, tanta musica e i migliori Dj internazionali.

23 luglio

A Trivento e Pietracupa fa tappa Visioni, la manifestazione culturale che dà attenzione ai territori.