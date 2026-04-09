Eventi del 9 aprile in Molise: mostre fotografiche, festival culturali e concerto del Conservatorio Perosi al Teatro Savoia
REGIONE – Una giornata ricca di appuntamenti culturali accompagna il 9 aprile in Molise, tra mostre fotografiche, percorsi espositivi e momenti musicali. Molisenews24.it ricorda che dalle reliquie di Santa Bernadette in visita all’Arcidiocesi di Campobasso–Boiano alle esposizioni che animano Campobasso, Isernia e Mafalda, il territorio offre un ventaglio di iniziative che intrecciano arte, memoria e spiritualità. La giornata si chiude con la musica del Conservatorio “Lorenzo Perosi”, protagonista al Teatro Savoia di Campobasso.
MOSTRE
Fino al 10 aprile la Reliquia di Santa Bernadette farà tappa nell’Arcidiocesi di Campobasso–Boiano
Fino al 12 aprile 2026 Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, ospita la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
Dal 10 al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato
GLI ALTRI EVENTI DEL 9 APRILE
Alle 18.30 Concerto del Conservatorio Lorenzo Perosi al Teatro Savoia di Campobasso
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
10 aprile
Al Palazzo Gil di Campobasso la presentazione del saggio di Luciana Petrocelli su immaginazione e filosofia di Spinoza
Alle 16:30 nella sala conferenze dell’Ordine dei Commercialisti di Isernia, presentazione del nuovo libro di Charles Papa “La taverna del vicolo sbagliato”
Alle 17.30 presso la Sala freda del Palazzo Ducale di Larino presentazione del libro “I Gonzaga, Signori di Campobasso”
Alle 19 all’Auditorium Giovannetti di Larino proiezione di “Il tempo che ci vuole”
Alle 21 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “I mille amori cantati di Partenope”
11 aprile
A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”
Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso
Alle 21 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “I mille amori cantati di Partenope”
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
19 aprile
Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 aprile
Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto