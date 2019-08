Eventi Molise Settembre 2019

Quali sono i principali eventi in Molise nel mese Settembre 2019? Il concerto di Ron, Saperi e sapori e la mostra di Tony Vaccaro

L’estate sta finendo ma a settembre sono ancora tanti gli appuntamenti in agenda. Cominciamo subito con il Raduno di auto e moto d’epoca, classiche e sportive, che domenica 1 si snoderà lungo un itinerario turistico-culturale che interesserà le città di Isernia e Venafro.

Per gli eventi enogastronomici segnaliamo Birrae 2019, il Festival delle birre artigianali di Campobasso, che si concluderà il giorno 1. Edizione plastic free: stoviglie, posate e bicchieri utilizzati saranno completamente compostabili. Dal 14 al 15 appuntamento ad Isernia con Saperi e sapori: per due giorni, dal pranzo alla cena, saranno decine le proposte culinarie. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate: sabato si esibirà il “Simone Sala Trio” ma il momento clou sarà domenica quando arriverà Ron per una tappa del suo Lucio! Un vero e proprio spettacolo, gratuito, in cui l’artista racconterà il grande amico Lucio Dalla, dall’infanzia agli ultimi tempi, attraverso le sue canzoni con contributi video e fotografici inediti. La scaletta contiene i pezzi più importanti che i due artisti hanno scritto insieme e molti altri brani del repertorio di Dalla, da Piazza Grande a Henna, passando per Anna e Marco e Tutta la vita.

Tra gli altri appuntamenti musicali il giorno 6 a Venafro Daniela Terreri, Antonello Capuano e Oreste Sbarra porteranno in scena Ba Baciami piccina e molto altro. Attraverso note, aneddoti e racconti, il pubblico verrà condotto in un viaggio senza respiro che, partendo dagli anni ’30 ed arrivando agli anni ’80, tocca le tappe miliari della canzone jazzata italiana: Natalino Otto, Alberto Rabagliati, Trio Lescano, Quartetto Cetra, Gorni Kramer, Fred Buscaglione, Nicola Arigliano, Bruno Martino fino a Renato Carosone, Paolo Conte e Sergio Caputo.

Ivan e Cristiano, il duo comico che già abbiamo potuto ammirare in Made in Sud, sarà in scena domenica 8 all’Anfiteatro Ripamolisani di Campobasso con “Sala d’attesa”. Uno sguardo approfondito sulle problematiche dell’attuale realtà, su un mondo in disgregazione, nel quale Camillo si salva con il sogno delle immagini in movimento e Giulio con l’incanto delle parole.

Infine, gli amanti dell’arte potranno visitare per tutto il mese la mostra Tony Vaccaro. “Scatti di una vita – Shots of a life”, esposta nelle sale del Palazzo GIL a Campobasso.

Questo sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Molise nelle prossime settimane perchè la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario degli eventi. Per segnalarci degli eventi potete inviare una mail a info@molisenews24.it

Eventi Molise Settembre 2019

1

Raduno auto e moto epoca – Isernia

1-2

Birrae 2019 – Villa de Capoa Campobasso

1-30

6

Ba Baciami piccina and more – Venafro (IS)

8

Ivan e Cristiano in Sala d’attesa – Campobasso

14-15

Saperi e sapori – Isernia

15