Molise: solo 53 assunzioni Ata, Cgil denuncia il blocco

In Molise solo 53 stabilizzazioni Ata su 183 posti disponibili. Cgil: “Percentuale tra le più basse d’Italia, situazione inaccettabile e penalizzante”

REGIONE – Per il prossimo anno scolastico, in Molise saranno stabilizzati appena 53 lavoratori Ata – personale amministrativo, tecnico e ausiliario – a fronte di 183 posti disponibili. A denunciarlo è la Flc-Cgil Molise, che definisce la situazione “inaccettabile”, con una percentuale di copertura pari al 28,96%, tra le più basse a livello nazionale.

Il sindacato sottolinea come la situazione sia particolarmente critica per i profili meno diffusi sul territorio, come cuochi, guardarobieri, infermieri e addetti alle aziende agrarie, per i quali non è prevista alcuna immissione in ruolo, nonostante la presenza di posti liberi in organico di diritto.

“Abbiamo chiesto più volte un incremento dell’organico e la stabilizzazione del personale – afferma la segreteria regionale – per garantire alle scuole un supporto adeguato nelle attività quotidiane. Invece, le assunzioni sono addirittura inferiori rispetto allo scorso anno: 53 contro le 75 del 2024, nonostante l’aumento delle disponibilità, 183 posti rispetto ai 169 dell’anno precedente”.

La Cgil parla di una scelta che penalizza la qualità del servizio scolastico e condanna centinaia di lavoratori molisani alla precarietà, in un contesto in cui la scuola ha bisogno di stabilità e risorse certe per affrontare le sfide educative e organizzative.