Eventi in Molise di oggi, 13 agosto 2025: tra musica, cultura e sapori

Da
Marina Denegri
-

Un piano per Sepino ospita Giovanni Mascia, Termoli Tribute band festival, Notte gialla dei Coldiretti a Termoli

giovanni mascia 13 agosto 2025

REGIONE – Mercoledì 13 agosto, giornata ricca di appuntamenti in Molise. Molisenews 24 ricorda a San Polo Matese il salotto letterario “Il luogo del cuore”, a Bojano si celebra la XXIII edizione di Ver Sacrum con i rituali dei Sanniti, a Gambatesa  il Festival della Canzone Dialettale, a Portocannone la Festa Country, al Teatro Verde di Termoli il musical Frozen. Ma anche il concerto di Giovanni Mascia a Sepino, il termoli Tribute Band Festival e la Notte gialla di Coldiretti semrre a Termoli.   A Torella del Sannio si brinda con Borgo in Cantina, e a Montagnano si legge sotto le stelle con la Notte Bianca della Lettura. Chiude la giornata il Festival del Folklore a Pietracatella.

MOSTRE

Fino al 20 agsoto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.

Fino al 31 agosto a Bonefro,  sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 13 AGOSTO

Festival del Folklore a Pietracatella.

Salotto letterario UMDI Molise Noblesse Filitalia dal titolo “Il luogo del cuore” alle 16.30 a San Polo Matese.

Ver Sacrum e rituali dei Sanniti – XXIII edizione a Bojano.

43° Festival della Canzone Dialettale a Gambatesa

4° Festa Country a Portocannone.

Brian’s Festival 2025: arte e musica a Rocchetta.

Un piano per Sepino ospita Giovanni Mascia al Parco Archeologico di Sepino.

Frozen. Elsa e il castello di ghiaccio – musical al Teatro Verde di Termoli.

Borgo in Cantina 2025 a Torella del Sannio.

Notte bianca della lettura 2025 a Montagnano.

Termoli Tribute Band Festival (fino al 14).

Notte giala di Coldiretti a Termoli.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 agosto

31^ Edizione “Festa del Mare” ad Agnone Frazione Villacanale.

Manu Chao in concerto a Capracotta.

Notte di Ferragosto – Sagra casc e ova a Fossalto.

Serata danzante con i Vintage People a Mirabello Sannitico.

Polenta tipica Santangiolese a Sant’Angelo in Grotte.

Carrieri in festa… d’estate a Santa Croce di Magliano.

15 agosto

B.B. Orchestra in Largo Sabelli ad Agnone.

Serata danzante con I cavalieri del liscio  Piazza Umberto I a Bagnoli del Trigno.

Serata musicale in Piazza Vittorio Emanuele a Vastogirardi

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

Castel Del Giudice Buskers Festival.

Festival del tartufo in Contrada Campofreddo a Fossalto.

Mercatino di San Rocco a Montemitro.

Tributo a Lucio Dalla in  Piazza San Rocco a Palata.

Premio Letterario Fabrizio De André nella Sala Consiliare di Pietracatella.

Officina Summer Festival a Sepino.

17 agosto

Presentazione del libro “Ti racconto il mio cinema” di e con Giovanna Mezzogiorno a Civitanova del Sannio.

Sagra taccozze e fagioli in Contrada San Tommaso a Fossalto.

La notte dei Briganti a Sant’Elia a Pianisi.

Officina Summer Festival a Sepino.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

