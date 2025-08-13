Un piano per Sepino ospita Giovanni Mascia, Termoli Tribute band festival, Notte gialla dei Coldiretti a Termoli
REGIONE – Mercoledì 13 agosto, giornata ricca di appuntamenti in Molise. Molisenews 24 ricorda a San Polo Matese il salotto letterario “Il luogo del cuore”, a Bojano si celebra la XXIII edizione di Ver Sacrum con i rituali dei Sanniti, a Gambatesa il Festival della Canzone Dialettale, a Portocannone la Festa Country, al Teatro Verde di Termoli il musical Frozen. Ma anche il concerto di Giovanni Mascia a Sepino, il termoli Tribute Band Festival e la Notte gialla di Coldiretti semrre a Termoli. A Torella del Sannio si brinda con Borgo in Cantina, e a Montagnano si legge sotto le stelle con la Notte Bianca della Lettura. Chiude la giornata il Festival del Folklore a Pietracatella.
MOSTRE
Fino al 20 agsoto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 13 AGOSTO
Festival del Folklore a Pietracatella.
Salotto letterario UMDI Molise Noblesse Filitalia dal titolo “Il luogo del cuore” alle 16.30 a San Polo Matese.
Ver Sacrum e rituali dei Sanniti – XXIII edizione a Bojano.
43° Festival della Canzone Dialettale a Gambatesa
4° Festa Country a Portocannone.
Brian’s Festival 2025: arte e musica a Rocchetta.
Un piano per Sepino ospita Giovanni Mascia al Parco Archeologico di Sepino.
Frozen. Elsa e il castello di ghiaccio – musical al Teatro Verde di Termoli.
Borgo in Cantina 2025 a Torella del Sannio.
Notte bianca della lettura 2025 a Montagnano.
Termoli Tribute Band Festival (fino al 14).
Notte giala di Coldiretti a Termoli.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
14 agosto
31^ Edizione “Festa del Mare” ad Agnone Frazione Villacanale.
Manu Chao in concerto a Capracotta.
Notte di Ferragosto – Sagra casc e ova a Fossalto.
Serata danzante con i Vintage People a Mirabello Sannitico.
Polenta tipica Santangiolese a Sant’Angelo in Grotte.
Carrieri in festa… d’estate a Santa Croce di Magliano.
15 agosto
B.B. Orchestra in Largo Sabelli ad Agnone.
Serata danzante con I cavalieri del liscio Piazza Umberto I a Bagnoli del Trigno.
Serata musicale in Piazza Vittorio Emanuele a Vastogirardi
16 agosto
Fabri Fibra in concerto a Termoli.
Castel Del Giudice Buskers Festival.
Festival del tartufo in Contrada Campofreddo a Fossalto.
Mercatino di San Rocco a Montemitro.
Tributo a Lucio Dalla in Piazza San Rocco a Palata.
Premio Letterario Fabrizio De André nella Sala Consiliare di Pietracatella.
Officina Summer Festival a Sepino.
17 agosto
Presentazione del libro “Ti racconto il mio cinema” di e con Giovanna Mezzogiorno a Civitanova del Sannio.
Sagra taccozze e fagioli in Contrada San Tommaso a Fossalto.
La notte dei Briganti a Sant’Elia a Pianisi.
Officina Summer Festival a Sepino.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.