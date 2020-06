Ristoranti Termoli: dove mangiare sul mare e centro storico

Elenco ristoranti Termoli: i principali luoghi dove mangiare sul mare e nel centro storico. Indirizzi e numeri utili per prenotare il pranzo o cena

TERMOLI – La cucina molisana propone ricette semplici e genuine e sapori decisi. Se nelle zone interne prevalgono la pasta fatta in casa e piatti a base di carni, a Termoli, così come su tutta la zona costiera, predomina il pesce. I ristoranti dove gustarlo sono numerosi, per tutti i gusti e tutte le tasche. Si va dal menù per palati esigenti del Ristorante Svevia, rustico-elegante con volte di mattoni e luci soffuse, a quello dal prezzo accessibile del Ricchi Fish self service, dallo stile moderno con rivestimenti di legno e decori alle pareti, passando per i piatti, tradizionali e rivisitati della Trattoria L’opera, con arredi essenziali di legno e pareti colorate o di Nonna Maria, in uno spazio curato con specchi dorati, volte in mattoni e oggetti di ceramica alle pareti. Piatti di pesce anche da Sottovento, in uno spazioso locale sul porto con dettagli marini e area esterna o al Ristorante Il Borgo, all’atmosfera familiare con camino, volte e mattoni a vista.

Da Nicolino, in locale elegante con soffitti a volta di mattoni e rivestimenti di marmo, si può invece gustare il tipico brodetto alla termolese, riconosciuto oggi come Brodetto termolese di Tornola. L’Osteria dentro le mura, che vanta la partecipazione all’Expo di Milano, propone specialità marinare in un locale familiare con soffitto a volta di mattoni e piatti di ceramica alle pareti.

Da La Vecchia Napoli, oltreche primi piatti a base di pesce si può scegliere la vera pizza napoletana. Gli amanti della carne potranno essere accontentati con specialità alla griglia da Don Giovanni, in un locale dalle pareti colorate con sedie e lampade da muro rétro. Al tagliere dell’Alto Molise si potranno invece gustare i taglieri di salumi, formaggi e altri prodotti tipici dell’alto Molise, accompagnati da ottime birre artigianali. Prodotti tipici e vini molisani i potranno trovare anche a Molitaly.

Elenco dei ristoranti a Termoli

Agorà – Via dei Pioppi, 14, 0875 724311

– Via dei Pioppi, 14, 0875 724311 Al Solito Posto – Via Adriatica, 14; 333 851 3437

– Via Adriatica, 14; 333 851 3437 Al tagliere dell’Alto Molise – Via XX Settembre, 21/a,345 232 4652

– Via XX Settembre, 21/a,345 232 4652 Borgomastro – Vicolo VI Duomo, 10, 0875 808026

– Vicolo VI Duomo, 10, 0875 808026 Da Nicolino – Via Roma, 13, 0875 706804

– Via Roma, 13, 0875 706804 Da Nonna Rosa – Via Biferno, 41, 0875 539948

– Via Biferno, 41, 0875 539948 Degli Oleandri – Via degli Oleandri, 27/A, 347 365 6626

– Via degli Oleandri, 27/A, 347 365 6626 Don Giovanni – Via Sannitica, 20, 0875 84643

– Via Sannitica, 20, 0875 84643 Federico II – Via Duomo, 30, 0875 85414

– Via Duomo, 30, 0875 85414 Il Binario dei Sapori Termoli – Via XXIV Maggio, 12; 0875 705645

– Via XXIV Maggio, 12; 0875 705645 Il borgo – Via Borgo, 10; 0875 707347

– Via Borgo, 10; 0875 707347 Il Grottino – Via Roma, 27, 0875 703287

– Via Roma, 27, 0875 703287 Il mosto selvatico – Via Frentana, 3, 329 714 8808

– Via Frentana, 3, 329 714 8808 Il pavone bianco – Via Cristoforo Colombo, 76/90, 0875 704065

– Via Cristoforo Colombo, 76/90, 0875 704065 La Gioconda – Viale Padre Pio, 61,0875 707941

– Viale Padre Pio, 61,0875 707941 La Gondola – Lungomare Nord, SS16, Km 536, 334 563 8440

– Lungomare Nord, SS16, Km 536, 334 563 8440 La Perla Nera – Corso Umberto I, 14392 258 2130

– Corso Umberto I, 14392 258 2130 La Sacrestia – Via Ruffini Cleofino, 48; 0875 705603

– Via Ruffini Cleofino, 48; 0875 705603 La Vecchia Napoli – Via Cleofino, Via Fratelli Ruffini, 70/74,0875 83294

– Via Cleofino, Via Fratelli Ruffini, 70/74,0875 83294 Locanda San Giorgio – Corso Fratelli Brigida, 20, 0875 704384

– Corso Fratelli Brigida, 20, 0875 704384 Marea Fish Bar – Corso Nazionale, 9, 347 907 2689

– Corso Nazionale, 9, 347 907 2689 Mari e monti – Via Ruffini Cleofino, 47, 0875 706311

– Via Ruffini Cleofino, 47, 0875 706311 Miseria e Nobiltà – Via Adriatica, 24 393 423 3523

– Via Adriatica, 24 393 423 3523 Molitaly – Via Adriatica, 1D, 347 611 0446

– Via Adriatica, 1D, 347 611 0446 Moriello 2.0 – Corso Nazionale, 170, 0875 705674

– Corso Nazionale, 170, 0875 705674 Osteria dentro le mura – Via Federico II di Svevia, 3, 0875 705951

– Via Federico II di Svevia, 3, 0875 705951 Oyster – Largo Piè di Castello, 347 933 6572

– Largo Piè di Castello, 347 933 6572 Salsedine – Lungomare Cristoforo Colombo, 51, 0875 880861

– Lungomare Cristoforo Colombo, 51, 0875 880861 Senza nome – Corso Fratelli Brigida, 93, 3494769186

– Corso Fratelli Brigida, 93, 3494769186 Sognadoro – Via Duomo, 43; 0875 706442

– Via Duomo, 43; 0875 706442 Sottovento Termoli – Porto Turistico – “Marina di San Pietro Via del porto molo sud; 345 475 1632

– Porto Turistico – “Marina di San Pietro Via del porto molo sud; 345 475 1632 Spirito Divino – Largo Piè di Castello, 7, 0875 703676

– Largo Piè di Castello, 7, 0875 703676 Svevia – Via Giudicato Vecchio, 24, 0875 550284

– Via Giudicato Vecchio, 24, 0875 550284 Symposium – Via Francesco D’Ovidio, 5, 0875 470684

– Via Francesco D’Ovidio, 5, 0875 470684 Torre Sinarca – Strada Statale 16, Europa 2, Via A Vespucci, 0875 702160

– Strada Statale 16, Europa 2, Via A Vespucci, 0875 702160 Trattoria L’Opera Termoli – Via Adriatica, 32 0875 808001

– Via Adriatica, 32 0875 808001 Trattoria Lapo – Corso Fratelli Brigida, 68/70

– Corso Fratelli Brigida, 68/70 Trattoria Nonna Maria – Via Guglielmo Oberdan, 14, 0875 81585

– Via Guglielmo Oberdan, 14, 0875 81585 Trattoria Z’bass – Via Guglielmo Oberdan, 8, 0875 706703

– Via Guglielmo Oberdan, 8, 0875 706703 Villa delle rose – SS16, 122, 0875 52565

Elenco in continuo aggiornamento. Per segnalare la propria struttura è possibile inviare una mail all’indirizzo info@molisenews24.it specificando i dati della stessa.

Foto tratta dalla pagina Facebook di Svevia