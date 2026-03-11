Impressionismo al Palazzo GIL, storie di resistenza in Provincia, Zehra Doğan al MACTE, e il ritorno di Enoch Arden al Teatro Savoia

REGIONE – La giornata di mercoledì 11 marzo si apre nel segno della memoria, dell’arte e della parola scenica. Molisenews24.it rivorda che Campobasso e Termoli intrecciano sguardi diversi sul passato e sul presente, tra grandi mostre e un ritorno teatrale carico di suggestioni. Dalle celebrazioni per i 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL, alle storie di resistenza raccontate in fotografia nell’atrio della Provincia, fino alla testimonianza potente di Zehra Doğan al MACTE, il territorio si muove tra luce, lotta e identità. E la sera, al Teatro Savoia, la voce di Vanessa Gravina e il pianoforte di Stefano Giavazzi riportano in scena l’intensità senza tempo di Enoch Arden.

MOSTRE

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Dal 12 marzo al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DELL’11 MARZO

Vanessa Gravina e Stefano Giavazzi riportano “Enoch Arden” al Teatro Savoia di Campobasso

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 marzo

Il Circo Rolando Orfei a Venafro (fino al 15 marzo)

13 marzo

Giornata di preghiera e digiuno per la pace nella Cattedrale della Santissima Trinità a Campobasso

Ad d Agnone il Trophy Tour porta in esposizione la Davis Cup e la Billie Jean King Cup al palazzetto dello sport

Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe

14 marzo

Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle

15 marzo

“Musica a Palazzo” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

20 marzo

All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”

21 marzo

Giornate FAI di Primavera

A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio

22 marzo

Giornate FAI di Primavera

25 marzo

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”

29 marzo

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisacci ae di San Nicoa di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli