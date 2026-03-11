Impressionismo al Palazzo GIL, storie di resistenza in Provincia, Zehra Doğan al MACTE, e il ritorno di Enoch Arden al Teatro Savoia
REGIONE – La giornata di mercoledì 11 marzo si apre nel segno della memoria, dell’arte e della parola scenica. Molisenews24.it rivorda che Campobasso e Termoli intrecciano sguardi diversi sul passato e sul presente, tra grandi mostre e un ritorno teatrale carico di suggestioni. Dalle celebrazioni per i 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL, alle storie di resistenza raccontate in fotografia nell’atrio della Provincia, fino alla testimonianza potente di Zehra Doğan al MACTE, il territorio si muove tra luce, lotta e identità. E la sera, al Teatro Savoia, la voce di Vanessa Gravina e il pianoforte di Stefano Giavazzi riportano in scena l’intensità senza tempo di Enoch Arden.
MOSTRE
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Dal 12 marzo al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DELL’11 MARZO
Vanessa Gravina e Stefano Giavazzi riportano “Enoch Arden” al Teatro Savoia di Campobasso
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
12 marzo
Il Circo Rolando Orfei a Venafro (fino al 15 marzo)
13 marzo
Giornata di preghiera e digiuno per la pace nella Cattedrale della Santissima Trinità a Campobasso
Ad d Agnone il Trophy Tour porta in esposizione la Davis Cup e la Billie Jean King Cup al palazzetto dello sport
Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe
14 marzo
Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle
15 marzo
“Musica a Palazzo” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
20 marzo
All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”
21 marzo
A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio
22 marzo
Giornate FAI di Primavera
25 marzo
A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”
29 marzo
Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisacci ae di San Nicoa di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto