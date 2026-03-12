Il 12 marzo in Molise mostre, fotografia, arte contemporanea e spettacoli itineranti. Tutti gli eventi da non perdere

REGIONE – Il 12 marzo in Molise si apre con un’agenda fitta di appuntamenti culturali, tra mostre, fotografia, arte contemporanea e spettacoli itineranti. Molisenews24.it ricorda che Campobasso e Termoli diventano i poli principali di una giornata che anticipa un weekend ricchissimo, con esposizioni che raccontano linguaggi diversi – dall’Impressionismo ai reportage sociali, dalla ricerca materica alle testimonianze artistiche più radicali. Intanto, tra le proposte che animano il territorio, continua anche la tappa molisana del Circo Rolando Orfei a Venafro, che rimarrà in città fino al 15 marzo, aggiungendo un tocco di atmosfera popolare e festosa al calendario..

MOSTRE

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Dal 20 marzo al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

GLI ALTRI EVENTI DEL12 MARZO

Il Circo Rolando Orfei a Venafro (fino al 15 marzo)

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 marzo

Giornata di preghiera e digiuno per la pace nella Cattedrale della Santissima Trinità a Campobasso

Ad d Agnone il Trophy Tour porta in esposizione la Davis Cup e la Billie Jean King Cup al palazzetto dello sport

Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe

14 marzo

“Biscotti di felicità”: i volontari di Dynamo Camp in piazza Municipio a Campobasso

Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle

15 marzo

“Biscotti di felicità”: i volontari di Dynamo Camp in piazza Municipio a Campobasso

Mafalda celebra la Giornata Mondiale della Natura: passeggiata guidata nel Bosco

“Musica a Palazzo” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

20 marzo

All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”

21 marzo

Giornate FAI di Primavera

A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio

22 marzo

Giornate FAI di Primavera

25 marzo

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”

29 marzo

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli