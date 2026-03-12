Il 12 marzo in Molise mostre, fotografia, arte contemporanea e spettacoli itineranti. Tutti gli eventi da non perdere
REGIONE – Il 12 marzo in Molise si apre con un’agenda fitta di appuntamenti culturali, tra mostre, fotografia, arte contemporanea e spettacoli itineranti. Molisenews24.it ricorda che Campobasso e Termoli diventano i poli principali di una giornata che anticipa un weekend ricchissimo, con esposizioni che raccontano linguaggi diversi – dall’Impressionismo ai reportage sociali, dalla ricerca materica alle testimonianze artistiche più radicali. Intanto, tra le proposte che animano il territorio, continua anche la tappa molisana del Circo Rolando Orfei a Venafro, che rimarrà in città fino al 15 marzo, aggiungendo un tocco di atmosfera popolare e festosa al calendario..
MOSTRE
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Dal 20 marzo al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
GLI ALTRI EVENTI DEL12 MARZO
Il Circo Rolando Orfei a Venafro (fino al 15 marzo)
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
13 marzo
Giornata di preghiera e digiuno per la pace nella Cattedrale della Santissima Trinità a Campobasso
Ad d Agnone il Trophy Tour porta in esposizione la Davis Cup e la Billie Jean King Cup al palazzetto dello sport
Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe
14 marzo
“Biscotti di felicità”: i volontari di Dynamo Camp in piazza Municipio a Campobasso
Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle
15 marzo
“Biscotti di felicità”: i volontari di Dynamo Camp in piazza Municipio a Campobasso
Mafalda celebra la Giornata Mondiale della Natura: passeggiata guidata nel Bosco
“Musica a Palazzo” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
20 marzo
All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”
21 marzo
A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio
22 marzo
Giornate FAI di Primavera
25 marzo
A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”
29 marzo
Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto