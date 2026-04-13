Eventi Molise del 13 aprile 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
-

Eventi in Molise il 13 aprile: mostre, fotografia, festival, tecnologia e teatro tra Campobasso, Isernia, Termoli e Ferrazzano

mercoledi delle ceneri 12-13 aprile 2026

REGIONE – Il 13 aprile in Molise si apre come un piccolo viaggio attraverso linguaggi diversi che convivono nello stesso territorio. Molisenews24.it ricorda che le mostre già in corso costriscono una trama visiva che accompagna chi si muove tra città e borghi. A Campobasso, poi, l’Aratro dell’Unimol ospita “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un’altra tappa di un itinerario che sembra non voler lasciare spazi vuoti.

Ma il 13 aprile porta con sé anche nuovi inizi: prende il via il Festival della Casa delle Tecnologie Emergenti, che trasforma Campobasso in un laboratorio di idee e innovazione. Al Circolo Sannitico, Simonetta Tassinari inaugura l’anteprima di Ti racconto un libro 2026 con un incontro dedicato alla “sublime arte del disordine”, mentre al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva Mercoledì delle Ceneri, a chiudere la giornata con il passo lento e profondo del teatro.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL13 APRILE

Dal 13 al 20 aprile a Campobasso il Festival della Casa delle Tecnologie Emergenti

Al Circolo Sannitico di Campobasso Simonetta Tassinari inaugura l’anteprima di Ti racconto un libro 2026 con “La sublime arte del disordine

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 aprile

Alla Biblioteca Comunale di Termoli Giovanni Di Lembo con il romanzo Il Principe di Danimarca

19 aprile

Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso

25 aprile

Fiera di Primavera a Campolieto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE