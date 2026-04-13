Eventi in Molise il 13 aprile: mostre, fotografia, festival, tecnologia e teatro tra Campobasso, Isernia, Termoli e Ferrazzano
REGIONE – Il 13 aprile in Molise si apre come un piccolo viaggio attraverso linguaggi diversi che convivono nello stesso territorio. Molisenews24.it ricorda che le mostre già in corso costriscono una trama visiva che accompagna chi si muove tra città e borghi. A Campobasso, poi, l’Aratro dell’Unimol ospita “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un’altra tappa di un itinerario che sembra non voler lasciare spazi vuoti.
Ma il 13 aprile porta con sé anche nuovi inizi: prende il via il Festival della Casa delle Tecnologie Emergenti, che trasforma Campobasso in un laboratorio di idee e innovazione. Al Circolo Sannitico, Simonetta Tassinari inaugura l’anteprima di Ti racconto un libro 2026 con un incontro dedicato alla “sublime arte del disordine”, mentre al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva Mercoledì delle Ceneri, a chiudere la giornata con il passo lento e profondo del teatro.
MOSTRE
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL13 APRILE
Dal 13 al 20 aprile a Campobasso il Festival della Casa delle Tecnologie Emergenti
Al Circolo Sannitico di Campobasso Simonetta Tassinari inaugura l’anteprima di Ti racconto un libro 2026 con “La sublime arte del disordine
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
14 aprile
Alla Biblioteca Comunale di Termoli Giovanni Di Lembo con il romanzo Il Principe di Danimarca
19 aprile
Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso
25 aprile
Fiera di Primavera a Campolieto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 aprile
Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto