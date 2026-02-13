Il 13 febbraio mostre, incontri culturali, iniziative per San Valentino e uno spettacolo solidale al Teatro Savoia
REGIONE – La giornata del 13 febbraio porta con sé un calendario ricco di appuntamenti che animano Campobasso e l’intero territorio molisano, offrendo spunti culturali, artistici e sociali per tutti i gusti. Molisenews24.it ricorda che le sale espositive della città continuano a raccontare storie attraverso tre mostre di grande richiamo: dal reportage fotografico di I Grant You Refuge al Circolo Sannitico, alla narrazione visiva di De Fabula narratur nell’Atrio della Provincia, fino al grande omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo ospitato al Palazzo GIL.
Accanto alle esposizioni, il programma del giorno si arricchisce di iniziative speciali: prosegue Campobasso in love, la rassegna dedicata a San Valentino che colora il centro cittadino fino al 15 febbraio, mentre a Isernia l’Auditorium d’Italia accoglie il convegno “L’olio è cooltura”, un incontro che unisce tradizione agricola e innovazione. La serata si chiude con un appuntamento solidale al Teatro Savoia, dove alle 20.30 va in scena Gli altri siamo noi – Mamma Maria, un evento che unisce spettacolo e impegno sociale.
MOSTRE
Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL13 FEBBRAIO
Campobasso in love (fino al 15 febbraio)
All’Auditorium d’Italia di Isernia il convegno “L’olio é cooltura”
Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso l’evento solidale “Gli altri siamo no-Mamma Maria”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Mascherata 2026 a Ripamolisani
Torna a Termoli il Villaggio di Carnevale 2026 con animazione, spettacoli, laboratori e il Gran Galà finale in Piazza
Festa di Carnevale a Duronia
Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia
Alle 18.30 “Cuore e Canto”, storie di canti popolari presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Campobasso
The Beatles legend al Teatro Savoia di Campobasso
All’Auditorio Donato Di Maria di Gambatesa in scena “Sci benedette sti badante”
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”
15 febbraio
A Sant’Agapito arriva la arrivo la reliquia ex capillis di San Carlo Acutis
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
Festa di Carnevale a Campodipietra
Festa di Carnevale a Portocannone
Carnevale di Borgata a Spinete
Festa di carnevale a Torella del Sannio
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Alle 17.30 presso la Sala Consiliare di San Giovanni in Galdo presentazione del libro “Moliseide”
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”
Cinzia Leone in scena a Guglionesi con “Mamma… spostati!”
17 febbraio
Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro
Ru Carnevale Sernia a Isernia
Carnevale di Tufara
19 febbraio
Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso
21 febbraio
Torna la magia del Carnevale di Trivento
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto
Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli