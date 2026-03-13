Il 13 marzo in Molise mostre, fotografia, arte contemporanea e spettacoli itineranti. Tutti gli eventi da non perdere

REGIONE – La giornata culturale del 13 marzo in Molise si apre con un’agenda fitta e diversificata, che attraversa musei, biblioteche, luoghi di culto e spazi pubblici, restituendo l’immagine di un territorio in movimento. Molisenews24.it ricorda che le grandi mostre di Campobasso, Termoli e Isernia proseguono il loro percorso espositivo, offrendo al pubblico una serie di appuntamenti che va dall’Impressionismo ai linguaggi contemporanei, dalla fotografia documentaria alle ricerche materiche. Accanto agli appuntamenti museali, trovano spazio iniziative popolari come il Circo Rolando Orfei a Venafro e il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe, mentre la dimensione civile e spirituale si intreccia nella giornata di preghiera e digiuno per la pace alla Cattedrale della Santissima Trinità.

Il pomeriggio propone anche un momento di riflessione sulla condizione femminile con la proiezione del film Domani è un altro giorno a Termoli, mentre ad Agnone il Trophy Tour porta in esposizione la Davis Cup e la Billie Jean King Cup, segnando un raro incontro tra sport internazionale e comunità locale. La giornata si chiude con la presentazione del libro I tornanti dell’anima di Roberto Colella alla Biblioteca Comunale di Macchiagodena, ulteriore tassello di un panorama culturale che oggi si distribuisce in modo capillare e coerente sul territorio.

MOSTRE

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Dal 20 marzo al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

GLI ALTRI EVENTI DEL13 MARZO

Il Circo Rolando Orfei a Venafro (fino al 15 marzo)

Giornata di preghiera e digiuno per la pace nella Cattedrale della Santissima Trinità a Campobasso

Alle ore 16:30, presso l’Auditorium della Chiesa Santi Pietro e Paolo, di Termoli, proiezione del film “Domani è un altro giorno”, nell’ambito degli eventi dedicati alla condizione femminile.

Ad Agnone il Trophy Tour porta in esposizione la Davis Cup e la Billie Jean King Cup al palazzetto dello sport

Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe

Alle 18 presso la Biblioteca Comunale di Macchiagodena la presentazione del libro “I tornanti dell’anima”di Roberto Colella

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 marzo

“Biscotti di felicità”: i volontari di Dynamo Camp in piazza Municipio a Campobasso

Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle

15 marzo

“Biscotti di felicità”: i volontari di Dynamo Camp in piazza Municipio a Campobasso

Alle 12, presso l’Agriturrismo “La Ginestra” di Cercemaggiore, presentazione del libro “Il lotto nel piatto” di Giovanni Mancinone

Mafalda celebra la Giornata Mondiale della Natura: passeggiata guidata nel Bosco

“Musica a Palazzo” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

17 marzo

A Termoli, alla Biblioteca “G. Perrotta” la presentazione del libro Il secondo principio di Rossana Vaudo

20 marzo

All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”

21 marzo

Giornate FAI di Primavera

A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio

22 marzo

Giornate FAI di Primavera

25 marzo

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”

28 marzo

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù.

Associa Crucis

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli