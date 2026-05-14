Mostre, incontri e approfondimenti tra arte, territorio e celebrazioni francescane, da Ripalimosani a Campobasso e Macchia Valfortore
REGIONE – Il 14 maggio in Molise si apre all’insegna della cultura, tra mostre, incontri e approfondimenti dedicati alla storia e al territorio.
Molisenews24.it ricorda che a Ripalimosani prosegue la rassegna artistica dedicata a Gianni Manusacchio, mentre a Campobasso resta visitabile la grande mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile”. Nel pomeriggio spazio ai dialoghi sulla memoria e sull’identità: dai mulini ad acqua di Macchia Valfortore all’urbanistica medievale di Guglionesi, fino alla presentazione del volume “Il cantico dell’Amore” nell’ambito delle celebrazioni francescane. Una giornata ricca di appuntamenti che intrecciano arte, tradizione e riflessione.
MOSTRE
Ripalimosani (CB): Presso il Palazzo Marchesale, continua fino al 16 maggio la mostra artistica “Nel segno di Ripa” (2006-2026) di Gianni Manusacchio. L’esposizione celebra i vent’anni dell’artista ed è visitabile gratuitamente. Alle 18.30 al Teatro del Loto in scena “Giuda…analisi di un tradimento”
Campobasso – Fino al 20 maggio é visitabile la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura.
GLI ALTRI EVENTI DEL 14 MAGGIO
Campobasso
Alle 18 al Crcolo Sannitico un incontro su Guglionesi, esempio di urbanistica medievale
Alle 18, presso l’Arcidiocesi di Campobasso, presentazione de “Il cantico dell’Amore” nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco
Macchia Valfortore (CB)
Dalle 16, presso l’Antico Mulino ad acqua Di Iorio, l’incontro dal titolo “I mulini ad acqua del Molise: tutela, valorizzazione e potenzialità energetiche”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
15 maggio
Campobasso – Al Circolo Sannitico Sergio Marchetta presenta il libro “Il bacio sulla bua”
Boiano – Dalle 18.45 Serata botanica presso la Sottosezione CAI
Campomarino – Alle 18 a Palazzo Norante presentazione del libro “I fari del tempo” di Francesco Giannico
16 maggio
Escursione guidata in MTB e E-MTB con partenza da Rocccamandolfi: per informazioni contattare i numeri
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
Isernia – Alle 18 oresso la Sala Teatro Auditorium 10 settembre 1943 presentazione del linro “Voci e narrazioni nel Borgo del merletto”
Campobasso – Alle 18, presso il Circolo Sannitico, presentazione della sllloge “Il vocabolario del silenzio” di Alessio Scollo
17 maggio
Petrella Tifernina – Presso l’Apicoltura Trucco fa tappa “Mielerie aperte”
Isernia – alle 18 e alle 21 all’Auditorium d’Italia va in scena “Un regista sull’orlo di una crisi di nervi”
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
19 maggio
Isernia – in Piazza Celestino V alle ore 21:30 arriva il live show 90 Suonati
Campobasso ospita (fino al 24 maggio) la seconda edizione di Mondi Libri Segni Festival. laboratorio creativo dedicato alla letteratura e all’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza.
Agnone ospita il convegno internazionale “La Tavola di Agnone nel contesto italico”: tre giorni di studi sulla Tavola Osca sannita con esperti e istituzioni.
Sant’Angelo Limosano – Festa San Pietro Celestino V
Vinchiaturo – Festa Patronale di San Bernardino da Siena (anche il 20)
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto