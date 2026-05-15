Mostre, presentazioni, concerti e teatro animano Campobasso, Ripalimosani, Isernia, Boiano e Campomarino. Tutti gli eventi del 15 maggio

REGIONE – Il Molise si presenta oggi, venerdì 15 maggio, con un calendario fitto di appuntamenti che attraversano arte, teatro, musica e letteratura, offrendo un vero e proprio itinerario culturale diffuso tra Campobasso, Ripalimosani, Isernia, Boiano e Campomarino.

Molisenews24.it ricorda che le mostre in corso – dalla retrospettiva dedicata a Gianni Manusacchio nel Palazzo Marchesale di Ripalimosani alla rassegna nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” ospitata dalla Fondazione Molise Cultura – confermano l’attenzione della regione per la valorizzazione artistica e per i temi dell’imprenditoria creativa. A queste si affiancano presentazioni di libri, concerti e incontri che animano i centri storici e gli spazi culturali, trasformando il 15 maggio in una giornata ricca di stimoli e occasioni di incontro.

MOSTRE

Ripalimosani (CB): Presso il Palazzo Marchesale, continua fino al 16 maggio la mostra artistica “Nel segno di Ripa” (2006-2026) di Gianni Manusacchio. L’esposizione celebra i vent’anni dell’artista ed è visitabile gratuitamente. Alle 18.30 al Teatro del Loto in scena “Giuda…analisi di un tradimento”

Campobasso – Fino al 20 maggio é visitabile la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura.

GLI ALTRI EVENTI DEL 15 MAGGIO

Campobasso

Alle 17.30 Circolo Sannitico Sergio Marchetta presenta il libro “Il bacio sulla bua”

Alle 19.15 Alessio Colasurdo in concerto alla Cattedrale

Boiano – Dalle 18.45 Serata botanica presso la Sottosezione CAI

Campomarino – Alle 18 a Palazzo Norante presentazione del libro “I fari del tempo” di Francesco Giannico

Isernia

Ale ore 18, nel Foyer dell’Auditorium “10 settembre 1943” presentazione del progetto “Molise my home – Lino Rufo canta Giose Rimanelli”,

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 maggio

Escursione guidata in MTB e E-MTB con partenza da Rocccamandolfi: per informazioni contattare i numeri

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

Isernia – Alle 18 oresso la Sala Teatro Auditorium 10 settembre 1943 presentazione del linro “Voci e narrazioni nel Borgo del merletto”

Campobasso – Alle 18, presso il Circolo Sannitico, presentazione della sllloge “Il vocabolario del silenzio” di Alessio Scollo

17 maggio

Petrella Tifernina – Presso l’Apicoltura Trucco fa tappa “Mielerie aperte”

Isernia – alle 18 e alle 21 all’Auditorium d’Italia va in scena “Un regista sull’orlo di una crisi di nervi”

Termoli – Alle 18, all’Auditorium Santa Maria degli Angeli, la compagnia InCerchio di Larino chiude la 4° edizione di Jamme Bbelle con “La rosa gialla”

18 maggio

Sepino – A Palazzo Tiberio l’incontro pubblico “Invecchiamento e aree interne: sfide e prospettive – Servizi, welfare e comunità per la qualità della vita nei territori marginali”,

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

19 maggio

Isernia – in Piazza Celestino V alle ore 21:30 arriva il live show 90 Suonati

Campobasso ospita (fino al 24 maggio) la seconda edizione di Mondi Libri Segni Festival. laboratorio creativo dedicato alla letteratura e all’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza.

Agnone ospita il convegno internazionale “La Tavola di Agnone nel contesto italico”: tre giorni di studi sulla Tavola Osca sannita con esperti e istituzioni.

Sant’Angelo Limosano – Festa San Pietro Celestino V

Termoli . Alla Biblioteca di Termoli, per la rassegna “Autori in biblioteca”, presentazione del libro In viaggio con le balene di Valentina Peccia e Maria Pota

Vinchiaturo – Festa Patronale di San Bernardino da Siena (anche il 20)

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli