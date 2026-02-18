Mostre a Campobasso: “De Fabula narratur” all’Atrio della Provincia, mentre il Palazzo GIL omaggia i 150 anni dell’Impressionismo
REGIONE – La giornata del 18 febbraio si apre all’insegna dell’arte e della cultura a Campobasso, dove due importanti esposizioni offrono al pubblico un viaggio tra linguaggi visivi e storia dell’arte. Molisenews24.it ricorda che fino al 27 febbraio, l’Atrio della Provincia ospita la mostra “De Fabula narratur”, un percorso che intreccia narrazione e immaginazione attraverso opere capaci di dialogare con lo spazio istituzionale che le accoglie. Parallelamente, fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL celebra i 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo con una grande mostra dedicata al movimento che ha rivoluzionato la pittura moderna, offrendo ai visitatori un’occasione preziosa per riscoprire uno dei capitoli più luminosi della storia dell’arte.
MOSTRE
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
19 febbraio
Campobasso ospita “Dati, Scuola e Cittadinanza”
Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso
20 febbraio
Campobasso ospita “Dati, Scuola e Cittadinanza”
Incontro sul turismo esperienziale al Centro Visite WWF di Guardiaregia
Presentazione di “Un’emozione chiamata Isernia” di Mariateresa Altieri a Isernia
21 febbraio
Masterclass di fumetto con Leo ortolani alla Sala Alphaville di Campobasso
Sfilata di Briganti e dei mesi dell’anno a Campolieto
Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)
Torna la magia del Carnevale di Trivento
Doce Doce, omaggio a Fred Bongusto all’Auditorium di Via Elba a Termoli
22 febbraio
Fanghi di Gildone, raduno nazionale di fuoristrada
Paolo Nori porta “Delitto e castigo” sul palco del Teatro Savoia di Campobasso
“Il Novecento, dalla tradizione all’innovazione” all’Auditorium Comunale di Via Elba a Termoli
23 febbraio
Paolo Caiazzo arriva al Teatro Savoia di Campobasso con la commedia “I Promessi Suoceri”
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto