Mostre a Campobasso: “De Fabula narratur” all’Atrio della Provincia, mentre il Palazzo GIL omaggia i 150 anni dell’Impressionismo

REGIONE – La giornata del 18 febbraio si apre all’insegna dell’arte e della cultura a Campobasso, dove due importanti esposizioni offrono al pubblico un viaggio tra linguaggi visivi e storia dell’arte. Molisenews24.it ricorda che fino al 27 febbraio, l’Atrio della Provincia ospita la mostra “De Fabula narratur”, un percorso che intreccia narrazione e immaginazione attraverso opere capaci di dialogare con lo spazio istituzionale che le accoglie. Parallelamente, fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL celebra i 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo con una grande mostra dedicata al movimento che ha rivoluzionato la pittura moderna, offrendo ai visitatori un’occasione preziosa per riscoprire uno dei capitoli più luminosi della storia dell’arte.

MOSTRE

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 febbraio

Campobasso ospita “Dati, Scuola e Cittadinanza”

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso

20 febbraio

Campobasso ospita “Dati, Scuola e Cittadinanza”

Incontro sul turismo esperienziale al Centro Visite WWF di Guardiaregia

Presentazione di “Un’emozione chiamata Isernia” di Mariateresa Altieri a Isernia

21 febbraio

Masterclass di fumetto con Leo ortolani alla Sala Alphaville di Campobasso

Sfilata di Briganti e dei mesi dell’anno a Campolieto

Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)

Torna la magia del Carnevale di Trivento

Doce Doce, omaggio a Fred Bongusto all’Auditorium di Via Elba a Termoli

22 febbraio

Fanghi di Gildone, raduno nazionale di fuoristrada

Paolo Nori porta “Delitto e castigo” sul palco del Teatro Savoia di Campobasso

“Il Novecento, dalla tradizione all’innovazione” all’Auditorium Comunale di Via Elba a Termoli

23 febbraio

Paolo Caiazzo arriva al Teatro Savoia di Campobasso con la commedia “I Promessi Suoceri”

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli