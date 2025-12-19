Mostre di presepi, convegni, presentazioni e concerti animano Campobasso, Isernia, Larino e Termoli il 19 dicembre
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, venerdì 19 dicembre, Campobasso e dintorni si vestono di tradizione con le esposizioni di presepi artigianali a Palazzo San Giorgio e la XVII mostra di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri, mentre a Bagnoli del Trigno continua la XV edizione della Mostra del Presepe.
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L’arte contemporanea trova spazio al MACTE di Termoli con Scollamenti: La collezione in circolo, e dal 20 dicembre il Palazzo GIL di Campobasso celebra i 150 anni dell’Impressionismo con una grande mostra.
Oggi, inoltre, si segnalano il convegno conclusivo del progetto PRIN2022 Wildebate alla Sala Fermi di Campobasso, la presentazione del volume Natale: Archivi Sonori e Fonti Orali all’Archivio di Stato di Isernia e il Concerto di Natale alla Sala Frida di Palazzo Ducale a Larino.
MOSTRE
Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.
Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.
Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 20 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRI EVENTI DEL 19 DICEMBRE
Alla Sala Fermi di Campobasso il convegno conclusivo del progetto PRIN2022 Wildebate su fauna selvatica, coesistenze e sostenibilità.
All’Archivio di Stato di Isernia la presentazione del volume “Natale: Archivi Sonori e Fonti Orali”.
Concerto di Natale presso la Sala Frida di Palazzo Ducale a Larino.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
20 dicembre
Al Coriolis di Ripalimosani la presentazione del volume di Gian Franco Massaro sulla donazione di sangue.
Mercatino di Natale a Casalciprano.
L’incanto del Natale a Castropignano.
Alle 18, letture teatrali dal libro di Pasquale Licursi con musica live a Santa Croce di Magliano.
All’Auditorium d’Italia di Isernia Neri per caso in Natale per caso.
Alle 21 presso l’Auditorium del palazzo ex Gil di Campobasso la rassegna cantautoriale “Musiche d’autore”.
21 dicembre
A Villa de Capoa, Campobasso: celebrazione del Solstizio d’inverno con visita guidata e rituale simbolico.
Mercatino di Natale a Casalciprano.
Mercatino di vinili e CD a Vinchiaturo.
Alle 18 all’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “O tuono e marzo”.
Alle 18.30 Concerto di Natale presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Baranello.
Alle 19.30 Concerto d’organo presso la Chiesa di Sant’Antonio a Campobasso.
Presepe Vivente a Larino (anche il 26, 28 dicembre e 6 gennaio).
Saggio di Natale al Teatro del Loto di Ferrazzano.
Leoš Janáček modernista segreto a Termoli Musica 2025.
Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva Natale in casa Cupiello.
22 dicembre
Presepe vivente a Macchiagodena.
Alle 21 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Frosolone concerto del Manuel Petti Ensemble.
23 dicembre
Alle 21 Spettacolo di Natale presso la Sala Polifunzionale di Mirabello Sannitico.
Alle 21 al Teatro Alfieri di Fossalto Biagio Accordi presennta Le melodie dell’anima.
24 dicembre
Farchia di Montefalcone del Sannio.
26 dicembre
Presepe vivente Guardialfiera.
31 dicembre
Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.