Mostre, mercatini, musica, presentazioni e appuntamenti natalizi tra Campobasso, Isernia e i borghi della regione

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che il calendario del 20 dicembre in Molise si accende di appuntamenti culturali, musicali e natalizi che animano città e borghi. Tra mostre già in corso, dedicate ai presepi, all’arte contemporanea e all’Impressionismo, e gli eventi della giornata, il territorio offre un ventaglio ricco e variegato di proposte. Presentazioni di libri, mercatini, spettacoli, musica dal vivo e rassegne d’autore accompagnano l’atmosfera delle feste, trasformando questo giovedì in un’occasione perfetta per vivere la cultura e la magia del Natale.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 20 DICEMBRE

Al Coriolis di Ripalimosani la presentazione del volume di Gian Franco Massaro sulla donazione di sangue.

Mercatino di Natale a Casalciprano.

L’incanto del Natale a Castropignano.

Alle 18, letture teatrali dal libro di Pasquale Licursi con musica live a Santa Croce di Magliano.

All’Auditorium d’Italia di Isernia Neri per caso in Natale per caso.

Alle 21 presso l’Auditorium del palazzo ex Gil di Campobasso la rassegna cantautoriale “Musiche d’autore”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 dicembre

A Villa de Capoa, Campobasso: celebrazione del Solstizio d’inverno con visita guidata e rituale simbolico.

Mercatino di Natale a Casalciprano.

Mercatino di vinili e CD a Vinchiaturo.

Alle 18 all’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “O tuono e marzo”.

Alle 18.30 Concerto di Natale presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Baranello.

Alle 19.30 Concerto d’organo presso la Chiesa di Sant’Antonio a Campobasso.

Presepe Vivente a Larino (anche il 26, 28 dicembre e 6 gennaio).

Torna a Termoli la Calata di Babbo Natale dal Castello Svevo.

Saggio di Natale al Teatro del Loto di Ferrazzano.

Leoš Janáček modernista segreto a Termoli Musica 2025.

Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva Natale in casa Cupiello.

22 dicembre

Presepe vivente a Macchiagodena.

Alle 21 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Frosolone concerto del Manuel Petti Ensemble.

23 dicembre

Alle 21 Spettacolo di Natale presso la Sala Polifunzionale di Mirabello Sannitico.

Alle 21 al Teatro Alfieri di Fossalto Biagio Accordi presennta Le melodie dell’anima.

24 dicembre

Farchia di Montefalcone del Sannio.

26 dicembre

Presepe vivente Guardialfiera.

31 dicembre

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.