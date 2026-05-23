Mostre, sagre, tradizioni, festival culturali, raduni motoristici ed eventi per tutta la famiglia in programma oggi sul territorio regionale
REGIONE – Oggi, 23 maggio, il Molise oggi si muove tra mostre, tradizioni popolari, enogastronomia, cultura e motori, offrendo un ventaglio di appuntamenti che attraversa territori e linguaggi diversi. Molisenews24.it ricorda che, dalle esposizioni d’arte contemporanea ai grandi riti identitari, dalle fiere del gusto agli eventi dedicati ai libri, fino ai raduni motoristici e ai festival della cultura alternativa, la giornata propone un itinerario ricco e trasversale per scoprire il territorio secondo passioni e curiosità personali.
GLI EVENTI DEL 23 MAGGIO
Mostre
Campomarano – Humus
Fioo al 22 settembre presso il Castello Angioino é visitabile la mostra collettiva Humus. In esposizione le opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti,
Enogastronomia, Sagre e Fiere
Campobasso – Gusto Italia in Tour
Prosegue a Campobasso la tappa molisana di “Gusto Italia in Tour”, la celebre fiera itinerante dedicata alle eccellenze dell’enogastronomia italiana e dell’artigianato artistico. Quattro giorni (fino al 24) di mercatini con prodotti tipici regionali, stand artigianali e spettacoli pensati per l’intrattenimento di tutta la famiglia.
Montaquila — Festa della Frittata
Una delle tradizioni gastronomiche più curiose e spettacolari della regione. Il cuore della festa è la preparazione e la successiva sfilata della maxi-frittata, realizzata collettivamente in piazza utilizzando centinaia di uova (spesso superando le 1000 uova negli anni record) e farcita con i prodotti tipici della zona, il tutto accompagnato da canti e balli popolari.
Convegni, cultura e Incontri istituzionali
Campobasso – Mondi Libri Segni Festival.
Prosegue nel capoluogo l’evento culturale che animerà la città fino al 24 maggio. Si tratta di un grande laboratorio creativo interamente dedicato alla letteratura e all’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza, ideale per famiglie, educatori e giovani lettori.
Tutta la regione — Notte Europea dei Musei (Aperture straordinarie serali)
I principali luoghi della cultura, castelli e aree archeologiche del Molise (tra cui il Museo di Palazzo Pistilli a Campobasso, il Castello di Gambatesa e il Museo Archeologico di Venafro) restano aperti eccezionalmente in orario serale, spesso al costo simbolico di 1 euro, proponendo visite guidate ed eventi speciali al chiaro di luna.
Motori, Tattoo e Cultura Alternativa
Isernia — Molise Tattoo Kustom Show 2026 (Auditorium Unità d’Italia)
Punto di riferimento nazionale che unisce l’arte del tatuaggio, la cultura Kustom dei motori e la musica rock. Di giorno sessioni live con tatuatori professionisti di primo piano e l’esposizione di moto e auto customizzate. La sera il live show del collettivo High Voltage XO (con Titilla May) e il DJ set in vinile rock ‘n’ roll di Old Bob.
Riccia — 3° Raduno Nazionale del Vespa Club (23 e 24 maggio)
Il weekend vede l’invasione pacifica delle iconiche due ruote Piaggio. Un raduno nazionale che richiama vespisti da tutta Italia per sfilate, gimcane e giri turistici alla scoperta dei paesaggi e dei borghi del fortezza del Fortore.
Sport e Riconoscimenti
Campobasso — 5ª Edizione “Un Premio alla Carriera” dell’ANSMeS Molise
L’Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo celebra i protagonisti, i dirigenti e i tecnici che hanno dato lustro allo sport molisano nel corso degli anni, con una cerimonia di premiazione ufficiale che mette in luce i valori del fair play e del radicamento sociale dello sport sul territorio.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
Campobasso – Festa di Primavera presso il Parco “Eduardo De Filippo”
Larino – Festa di San Pardo (fino al 27)
26 maggio
Termoli – Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta”ospiterà la presentazione del volume La zappa e l’aratro. Contadini nel Molise dell’Ottocento, firmato dal professor Sergio Sorella
29 maggio
Rotello – II edizione di EMMA – Festival Molisano Teatro di Comunità. Teatro, musica e incontri (fino al 1 giugno)
7 giugno
Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto