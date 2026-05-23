Mostre, sagre, tradizioni, festival culturali, raduni motoristici ed eventi per tutta la famiglia in programma oggi sul territorio regionale

REGIONE – Oggi, 23 maggio, il Molise oggi si muove tra mostre, tradizioni popolari, enogastronomia, cultura e motori, offrendo un ventaglio di appuntamenti che attraversa territori e linguaggi diversi. Molisenews24.it ricorda che, dalle esposizioni d’arte contemporanea ai grandi riti identitari, dalle fiere del gusto agli eventi dedicati ai libri, fino ai raduni motoristici e ai festival della cultura alternativa, la giornata propone un itinerario ricco e trasversale per scoprire il territorio secondo passioni e curiosità personali.

GLI EVENTI DEL 23 MAGGIO

Mostre

Campomarano – Humus

Fioo al 22 settembre presso il Castello Angioino é visitabile la mostra collettiva Humus. In esposizione le opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti,

Enogastronomia, Sagre e Fiere

Campobasso – Gusto Italia in Tour

Prosegue a Campobasso la tappa molisana di “Gusto Italia in Tour”, la celebre fiera itinerante dedicata alle eccellenze dell’enogastronomia italiana e dell’artigianato artistico. Quattro giorni (fino al 24) di mercatini con prodotti tipici regionali, stand artigianali e spettacoli pensati per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Montaquila — Festa della Frittata

Una delle tradizioni gastronomiche più curiose e spettacolari della regione. Il cuore della festa è la preparazione e la successiva sfilata della maxi-frittata, realizzata collettivamente in piazza utilizzando centinaia di uova (spesso superando le 1000 uova negli anni record) e farcita con i prodotti tipici della zona, il tutto accompagnato da canti e balli popolari.

Convegni, cultura e Incontri istituzionali

Campobasso – Mondi Libri Segni Festival.

Prosegue nel capoluogo l’evento culturale che animerà la città fino al 24 maggio. Si tratta di un grande laboratorio creativo interamente dedicato alla letteratura e all’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza, ideale per famiglie, educatori e giovani lettori.

Tutta la regione — Notte Europea dei Musei (Aperture straordinarie serali)

I principali luoghi della cultura, castelli e aree archeologiche del Molise (tra cui il Museo di Palazzo Pistilli a Campobasso, il Castello di Gambatesa e il Museo Archeologico di Venafro) restano aperti eccezionalmente in orario serale, spesso al costo simbolico di 1 euro, proponendo visite guidate ed eventi speciali al chiaro di luna.

Motori, Tattoo e Cultura Alternativa

Isernia — Molise Tattoo Kustom Show 2026 (Auditorium Unità d’Italia)

Punto di riferimento nazionale che unisce l’arte del tatuaggio, la cultura Kustom dei motori e la musica rock. Di giorno sessioni live con tatuatori professionisti di primo piano e l’esposizione di moto e auto customizzate. La sera il live show del collettivo High Voltage XO (con Titilla May) e il DJ set in vinile rock ‘n’ roll di Old Bob.

Riccia — 3° Raduno Nazionale del Vespa Club (23 e 24 maggio)

Il weekend vede l’invasione pacifica delle iconiche due ruote Piaggio. Un raduno nazionale che richiama vespisti da tutta Italia per sfilate, gimcane e giri turistici alla scoperta dei paesaggi e dei borghi del fortezza del Fortore.

Sport e Riconoscimenti

Campobasso — 5ª Edizione “Un Premio alla Carriera” dell’ANSMeS Molise

L’Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo celebra i protagonisti, i dirigenti e i tecnici che hanno dato lustro allo sport molisano nel corso degli anni, con una cerimonia di premiazione ufficiale che mette in luce i valori del fair play e del radicamento sociale dello sport sul territorio.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

Campobasso – Festa di Primavera presso il Parco “Eduardo De Filippo”

Larino – Festa di San Pardo (fino al 27)

26 maggio

Termoli – Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta”ospiterà la presentazione del volume La zappa e l’aratro. Contadini nel Molise dell’Ottocento, firmato dal professor Sergio Sorella

29 maggio

Rotello – II edizione di EMMA – Festival Molisano Teatro di Comunità. Teatro, musica e incontri (fino al 1 giugno)

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli