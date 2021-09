Gli orari delle Sante Messe online. Venafro in immagini; a Campobasso “Gusto e sapori in piazza” e una Lectura Dantis

REGIONE – Domenica 26 settembre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi in presenza, però, come ogni domenica, segnaliamo le Sante Messe da poter seguire in diretta streaming nella giornata del Corpus Domini. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Anche quest’anno il Museo dei Misteri di Campobasso ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio 2021 nei giorni di sabato 25 e domenica 25 settembre con l’apertura del Museo.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

La galleria Spazio Arte Petrecca ha organizzato la mostra “La prima impressione” dell’artista italiano Roberto Taddei, a cura di Francesco Mutti. L’esposizione, allestita in Corso Marcelli 180, a Isernia, potrà essere visitata fino al 30 settembre.

Gli altri eventi

L’artista Ylenia Paladino esporrà, dalle ore 22:00 alle ore 24:00 presso la Torretta Belvedere di Termoli.

Ultimo giorno a Campobasso e più precisamente in Piazzetta Palombo, Piazza Pepe e in altre aree del centro storico, la mostra mercato dei prodotti tipici del nostro territorio denominata “Gusto e sapori in Piazza”.

Dalle 9 alle 12 Venafro in immagini. Estemporanea di pittura camminando nel centro storico.

Alle ore 9 appuntamento per i più piccoli in Piazza Vittorio Emanuele II, con il Volley S3: giornata promozionale con la partecipazione di Andrea Lucchetta, inserita nella manifestazione Silver Nations League Men – ParaVolley Europe – Volleyball Competitions curata dalla di FIPAV Molise.

Alle ore 18, presso il palazzo comunale di Isernia, si terrà «La vestizione della sposa. Alla scoperta dei costumi molisani».

Le campane di Dante, secondo appuntamento dedicato al Sommo Poeta, propone la una mia Lectura Dantis, sviluppata sui temi specifici di Politica e Scienza andrà in scena alle ore 20 al Convitto “Mario Pagano” di Campobasso

C’é tempo fino al 30 settembre per presentare gli elaborati per il concorso letterario “Racconti Abruzzo-Molise 2021”, indetto dalla casa editrice indipendente Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) in collaborazione con il sito Cultora (www.cultora.it). Bando consultabile all’indirizzo http://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-abruzzo-molise-2021/ .

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 settembre

La BiblioMediaTeca Comunale propone “Gli Gnomi di Gnù”, eco-favola e Laboratorio dedicato ai bambini dagli 8 ai 10 anni. Info e prenotazioni al numero: 0874.405610.

Dalle ore 15,30 alle 19,30 nella sala del consiglio del comune di Termoli, i giornalisti Elena Costa e Pino Costa presentano l’annuale premio “Eccellenze di Casa Nostra”, manifestazione che si fregia dell’alto patrocinio della Regione Molise, del comune di Termoli e delle delle Associazioni culturali Sandro Pertini e A.E.A.

Alle 19 terzo appuntamento della Rassegna organistica 2021 dell’Associazione “Amici della Musica W. De Angelis” che proporrà il concerto di Alessandro Albenga presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova.

9-10 ottobre

A Castel del Giudice (IS) Festa della mela: si celebrano i frutti più autentici del territorio tra laboratori del gusto, escursioni, visite guidate, street band, il mercato dei produttori biologici e artigianali e tante esperienze da vivere.