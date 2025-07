A Sepino il Festival Un Piano per Sepino. A Termoli Stefano Di Martino con Meglio stasera; a Petacciato La notte delle stelle

REGIONE – Giovedì 31 luglio il Molise si accende di cultura e spettacolo. Molisenews24.it ricorda a Duronia il “Simposio di acciaio”. A Sepino, il suono cristallino del III° Festival “Un Piano per Sepino” invade l’antico borgo, trasformandolo in un palcoscenico intimo e vibrante. Termoli accende i riflettori sull’irriverente energia di Stefano Di Martino, che anima l’Arena del Mare con “Meglio stasera”, mentre a Petacciato il cielo si prepara a svelare la sua magia: “La notte delle stelle” promette meraviglia e contemplazione, sotto una volta celeste che non smette mai di incantare. Un giorno, quattro esperienze, tutte diverse e tutte da vivere.

GLI EVENTI DEL31 LUGLIO

Simposio “Donne d’Acciaio” a Duronia: arte, memoria e scultura (fino al 1 agosto).

III° Festival “Un Piano per Sepino” a Sepino.

Stefano Di Martino in “Meglio stasera” all’Arena del Mare di Termoli.

La notte delle stelle a Petacciato.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 agosto

Agnone Estate 2025: musica, cultura e emozioni nel cuore del Molise.

Alle 18 Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Verde di Termoli.

2 agosto

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

Geolier live 2025 a Campobasso

3 agosto

Il Festival itinerante del racconto fa tappa a Castropignano

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

Tartufando a Campolieto.

10 agosto

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

10 agosto

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

13 agosto

Festival del Folklore a Pietracatella.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.