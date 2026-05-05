Mostre a Campobasso, webinar di Poste Italiane, chiusura del Festival del Diritto ad Agnone e incontro con Daniele Sanzone a Campobasso
REGIONE – Il 5 maggio in Molise si muove tra arte contemporanea, cultura d’autore e appuntamenti dedicati al benessere e ai diritti, componendo una giornata ricca di proposte per pubblici diversi. A Campobasso proseguono le due grandi mostre del periodo: “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, visitabile alla Galleria Aratro dell’Unimol fino al 6 maggio, e la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile”, ospitata alla Fondazione Molise Cultura fino al 20 maggio.
Accanto agli appuntamenti espositivi, la giornata offre anche momenti di approfondimento e formazione. Poste Italiane propone due sessioni del webinar “Il Welfare, il diritto al benessere”, in programma alle 10:00 e alle 16:00, mentre ad Agnone si chiude il Festival del Diritto, con l’ultima giornata dedicata a temi di attualità sociale e giuridica.
Nel pomeriggio, alle 18:00, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita Daniele Sanzone, protagonista dell’incontro di “Ti racconto un libro” con il suo Bumerang, tra narrazione, musica e impegno civile.
MOSTRE
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
Fino al 20 maggio la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso
GLI ALTRI EVENTI DEL 5 MAGGIO
Webinar di Poste italiane: due sessioni – alle 10:00 e alle 16:00 – dal titolo “Il Welfare, il diritto al benessere
Ad Agnone la giornata conclusiva del Festival del Diritto
Alle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso Daniele Sanzone sarà ospite di “Ti racconto un libro” con Bumerang
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
7 maggio
Webinar di Poste Italiane: alle 10:00 il webinar “I conti di casa”, dedicato alla gestione del bilancio familiare, e alle 16:00 l’incontro su “La gestione del credito”, con consigli pratici per pianificare progetti personali e utilizzare in modo responsabile strumenti di risparmio e finanziamento.
8 maggio
Alle 19, presso l’Auditorium “A. Giovannitti” – Palazzo GIL, a Campobasso, proiezione speciale di Gloria!
9 maggio
Alle 18:00, la Fondazione Molise Cultura a Campobasso ospiterà la presentazione del volume “I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista” di Giuseppe Tabasso,
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto