Mostre a Campobasso, webinar di Poste Italiane, chiusura del Festival del Diritto ad Agnone e incontro con Daniele Sanzone a Campobasso

REGIONE – Il 5 maggio in Molise si muove tra arte contemporanea, cultura d’autore e appuntamenti dedicati al benessere e ai diritti, componendo una giornata ricca di proposte per pubblici diversi. A Campobasso proseguono le due grandi mostre del periodo: “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, visitabile alla Galleria Aratro dell’Unimol fino al 6 maggio, e la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile”, ospitata alla Fondazione Molise Cultura fino al 20 maggio.

Accanto agli appuntamenti espositivi, la giornata offre anche momenti di approfondimento e formazione. Poste Italiane propone due sessioni del webinar “Il Welfare, il diritto al benessere”, in programma alle 10:00 e alle 16:00, mentre ad Agnone si chiude il Festival del Diritto, con l’ultima giornata dedicata a temi di attualità sociale e giuridica.

Nel pomeriggio, alle 18:00, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita Daniele Sanzone, protagonista dell’incontro di “Ti racconto un libro” con il suo Bumerang, tra narrazione, musica e impegno civile.

MOSTRE

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino al 20 maggio la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso

GLI ALTRI EVENTI DEL 5 MAGGIO

Webinar di Poste italiane: due sessioni – alle 10:00 e alle 16:00 – dal titolo “Il Welfare, il diritto al benessere

Ad Agnone la giornata conclusiva del Festival del Diritto

Alle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso Daniele Sanzone sarà ospite di “Ti racconto un libro” con Bumerang

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

7 maggio

Webinar di Poste Italiane: alle 10:00 il webinar “I conti di casa”, dedicato alla gestione del bilancio familiare, e alle 16:00 l’incontro su “La gestione del credito”, con consigli pratici per pianificare progetti personali e utilizzare in modo responsabile strumenti di risparmio e finanziamento.

8 maggio

Alle 19, presso l’Auditorium “A. Giovannitti” – Palazzo GIL, a Campobasso, proiezione speciale di Gloria!

9 maggio

Alle 18:00, la Fondazione Molise Cultura a Campobasso ospiterà la presentazione del volume “I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista” di Giuseppe Tabasso,

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli