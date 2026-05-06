A Campobasso: ultime mostre, concerti, incontri dedicati alla tradizione e al territorio, e in serata la sfida playoff Campobasso–Pineto

REGIONE – Giornata densa di appuntamenti a Campobasso il 6 maggio. Molisenews24.it ricorda che é l’ultimo giorno utile per visitare la personale Atlante della Materia di Cosetta Mastragostino alla Galleria Aratro dell’Unimol, mentre prosegue fino al 20 maggio la mostra nazionale Made in Italy – Impresa al Femminile alla Fondazione Molise Cultura. Nel pomeriggio e in serata il capoluogo si anima con concerti, incontri e teatro dedicati alla tradizione e alla memoria, fino ad arrivare all’appuntamento sportivo delle 20 all’Axaum Molinari, dove Campobasso e Pineto si giocano il secondo turno dei playoff di Serie C. Una giornata che intreccia arte, identità e passione sportiva.

MOSTRE

Ultimo giorno. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso per la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino al 20 maggio la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso

GLI ALTRI EVENTI DEL 6 MAGGIO

CANTICUM – Il canto di Francesco: Presso il Teatro Savoia di Campobasso alle ore 19:00, un evento speciale per l’8° centenario della morte di San Francesco. Si esibirà il Trio La Scala di Seta con il soprano Bianca D’Amore.

Radici in Canto – Almatrad in Concerto: Alle ore 18:00, presso l’Auditroium di Via Alfieri a Campobasso, un concerto che celebra le tradizioni musicali locali con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo Petrone.

Conversazione su “Le terre del sacramento”: Alle ore 18:30, presso la sede dell’Associazione Il nostro Quartiere San Giovanni in via Emilia, a Campobasso, un incontro dedicato al celebre romanzo di Francesco Jovine, curato da Giovanni Mascia.

Alle 20 presso L’Axaum Molinari di Campobasso prenderà il via Campobasso Pineto, gara valida per il secondo turno dei playoff di Serie C

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

7 maggio

Webinar di Poste Italiane: alle 10:00 il webinar “I conti di casa”, dedicato alla gestione del bilancio familiare, e alle 16:00 l’incontro su “La gestione del credito”, con consigli pratici per pianificare progetti personali e utilizzare in modo responsabile strumenti di risparmio e finanziamento.

Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso “Mirella” di Fausto Podavini

8 maggio

Festa di San Michele Arcangelo ad Aquevive Collecroce

Festività in onore di San Michele Arcangelo a Ferrazzano: in serata musica Anni ’50 in compagnia dei The Fuzzy Dice

Tradizionale Parata dei Fucilieri di San Nicola a San Giuliano del Sannio (anche il 9)

Alle 18 presso l’Auditrorium dell’Istituto Comprensivo Petrone va in scema la commedia “Before Shakespeare”

Alle 19, presso l’Auditorium “A. Giovannitti” – Palazzo GIL, a Campobasso, proiezione speciale di Gloria!

9 maggio

Festa in onore di Santa Lucia a Macchiagodena

Alle 18:00, la Fondazione Molise Cultura a Campobasso ospiterà la presentazione del volume “I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista” di Giuseppe Tabasso,

10 maggio

Bicincittà a Campobasso

Festa in onore di Santa Lucia a Macchiagodena

Alle 18 al Teatro Fulvio di Guglionesi la Compagnia La Bottega dell’Attore porta in scema “Eclissi di maggio”

Alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena la commedia “Filomena Marturano”

Alle 18.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”

Alle 21,30 Majamme live in Piazza Roma a Fossalto

11 maggio

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli