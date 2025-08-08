Tartufando a Campolieto, Pink Floyd Legend live a Termoli, Molise Cinema a Casacalenda e sagre da Castelpetroso a San Giuliano di Puglia
REGIONE – Il Molise celebra l’estate con una serie di eventi che uniscono tradizione, spettacolo e sapori locali. Per venerdì 8 agosto Molisenews24.it ricorda, tra l’altro, i tartufi di Campolieto, il raduno vintage Matese Volks Camp, il concerto Pink Floyd Legend a Termoli, le melodie internazionali nella Chiesa di San Francesco ad Agnone, il icnema a Casacalenda e le sagre animano i borghi.
MOSTRE
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI EVENTI DELL’8 AGOSTO
Tartufando a Campolieto.
Matese Volks Camp 2025 (fino al 10 agosto).
Pink Floyd legend live all’Arena del Mare di Termoli.
Melodie tra Agnone e Buenos Aires alla Chiesa di San Francesco di Agnone.
Molise Cinema 2025 a Casacalenda.
Sagra della trippa a Castelpetroso.
Percorso Gastronomico a Selvone (Filignano).
Sagra dei Fusilli a San Giuliano di Puglia.
Vini e Vinili a Vinchiaturo.
Il duo salentino Andrioli-Nigro porta “Maletiempu” a Campobasso.
9 agosto
La Rassegna Internazionale “Incontri” 2025 fa tappa a San Giuliano.
Festa del bosco di Fantinia – festival di artisti di strada Campomarino.
Alle ore 18:30, il Teatro del Santuario Italico di Pietrabbondante ospita “i Menecmi di Plauto”
Vivi in vita: magia e festa a Pietracatella.
Civi D’Art – percorso enogastronomico, artisti di strada, live music e spettacoli a Civitanova del Sannio.
A tutta birra a Fossalto.
Sagra della trippa a Longano
Serata sotto le stelle a Montemitro.
Ennio Morricone & I Tre Tenori con l’Orchestra di Fiati APULIA al Teatro Verde di Termoli.
Porchetta e Birra in Piazza Umberto a Vastogirardi.
10 agosto
Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.
Termoli Moda 2025: sfilate e spettacolo in Piazza Monumento.
10 agosto
Alle 10 a Campitello Matese un convegno sul Parco Nazionale del Matese.
Sagra della capra a Montefalcone del Sannio.
La notte di San Lorenzo a Campodipietra.
Molise Cinema 2025 a Casacalenda.
Serata danzante e fuochi pirotecnici a Guasto (Castelpetroso).
Concerto classico per mandolino e pianoforte alla Chiesa San Silvestro Papa a Civitanova del Sannio.
Cena in bianco sotto le stelle a Duronia Località San Tommaso.
Festa dell’emigrante a Guardialfiera.
Stranezze gastronomiche alla Villa Comunale di Pescolanciano.
Sagra dei cavatelli a Pietracatella.
Pizzelle e Tarantellea Roccasicura.
Briganti sotto le stelle a Roccamandolfi.
Stelle, Santi e Taranta in C.da Sant’Elena a San Giuliano di Puglia.
Notte dei desideri a Sepino.
11 agosto
Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.
12 agosto
13 agosto
Festival del Folklore a Pietracatella.
16 agosto
Fabri Fibra in concerto a Termoli.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.