Eventi Molise 8 febbraio 2026: mostre, Carnevale e cinema

Da
Marina Denegri
-

Mostre fotografiche, esposizioni dedicate all’Impressionismo, Carnevale a Vinchiaturo e cinema d’autore con Syrat

carnevale vinchiaturo

REGIONE – L’8 febbraio porta con sé appuntamenti culturali che animano Campobasso e il territorio circostante, offrendo occasioni diverse per chi ama l’arte, il cinema o le tradizioni popolari. Le mostre già in corso continuano ad attirare visitatori: dal percorso fotografico I Grant You Refuge al Circolo Sannitico, alla suggestiva esposizione De Fabula narratur all’Atrio della Provincia, fino alla grande mostra del Palazzo GIL dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, un evento di respiro nazionale che sta richiamando appassionati da tutta la regione.

Accanto alle proposte museali, la giornata si arricchisce di iniziative che coinvolgono anche il territorio. A Vinchiaturo si respira aria di festa con il Carnevale, mentre a Campobasso l’Alphaville propone cinema d’autore con Sirât, film candidato a cinque Oscar 2026 e premiato a Cannes, un’occasione preziosa per chi vuole scoprire una delle opere più discusse dell’anno.

MOSTRE

Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DELL’8 FEBBRAIO

Carnevale a Vinchiaturo

All’Alphaville di Campobasso arriva il film Sirât, candidato a 5 Oscar 2026 e premiato a Cannes

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 febbraio

Al “Pertini” di Campobasso un convegno sulla tutela del vino e certificazioni agroalimentari

Alla Biblioteca di Termoli presentazione del libro Il gioco del silenzio di Fiorenza Leone

13 febbraio

All’Auditorium d’Italia di Isernia il convegno “L’olio é cooltura”

Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso l’evento solidale “Gli altri siamo noi”

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Mascherata 2026 a Ripamolisani

Festa di Carnevale a Duronia

Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

The Beatles legend al Teatro Savoia di Campobasso

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

Festa di Carnevale a Campodipietra

Carnevale di Borgata a Spinete

Festa di carnevale a Torella del Sannio

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

17 febbraio

Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro

Ru Carnevale Sernia a Isernia

Carnevale di Tufara

21 febbraio

Torna la magia del Carnevale di Trivento

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE