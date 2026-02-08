Mostre fotografiche, esposizioni dedicate all’Impressionismo, Carnevale a Vinchiaturo e cinema d’autore con Syrat
REGIONE – L’8 febbraio porta con sé appuntamenti culturali che animano Campobasso e il territorio circostante, offrendo occasioni diverse per chi ama l’arte, il cinema o le tradizioni popolari. Le mostre già in corso continuano ad attirare visitatori: dal percorso fotografico I Grant You Refuge al Circolo Sannitico, alla suggestiva esposizione De Fabula narratur all’Atrio della Provincia, fino alla grande mostra del Palazzo GIL dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, un evento di respiro nazionale che sta richiamando appassionati da tutta la regione.
Accanto alle proposte museali, la giornata si arricchisce di iniziative che coinvolgono anche il territorio. A Vinchiaturo si respira aria di festa con il Carnevale, mentre a Campobasso l’Alphaville propone cinema d’autore con Sirât, film candidato a cinque Oscar 2026 e premiato a Cannes, un’occasione preziosa per chi vuole scoprire una delle opere più discusse dell’anno.
MOSTRE
Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DELL’8 FEBBRAIO
Carnevale a Vinchiaturo
All’Alphaville di Campobasso arriva il film Sirât, candidato a 5 Oscar 2026 e premiato a Cannes
