Mostre a Campobasso, convegni, corsi digitali ad Agnone, Carnevale Cercese, il Diavolo di Tufara e il concerto all’Auditorium Ex Gil

REGIONE – Oggi, sabato 7 febbraio, il Molise vive una giornata ricca di appuntamenti che intrecciano arte, approfondimento culturale, tradizioni popolari e musica dal vivo. Molisenews24.it ricorda che Campobasso, in particolare, si conferma cuore pulsante dell’offerta culturale regionale grazie a tre mostre di grande interesse: al Circolo Sannitico prosegue fino al 17 febbraio la suggestiva esposizione fotografica I Grant You Refuge, mentre l’Atrio della Provincia ospita De Fabula narratur fino al 27 febbraio. Al Palazzo GIL, invece, continua la grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo, visitabile fino al 15 marzo.

La giornata propone anche momenti di confronto e formazione: alle 10, nella Sala della Provincia di Campobasso, si terrà un convegno dedicato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, mentre ad Agnone prendono il via i corsi gratuiti del progetto Molidig, dedicati a intelligenza artificiale, cybersecurity, social media e competenze digitali, rivolti a giovani, cittadini e imprese.

Non mancano le tradizioni popolari, con il Carnevale Cercese a Cercemaggiore e l’attesissimo Diavolo di Tufara, uno degli eventi folkloristici più iconici della regione.

La giornata si chiude nel segno della musica: alle 18.30, all’Auditorium Ex Gil di Campobasso, la celebre soprano Roberta Invernizzi si esibirà in concerto insieme all’Ensemble Barocco di Napoli, regalando al pubblico un appuntamento di grande eleganza e qualità artistica.

MOSTRE

Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 7 FEBBRAIO

Alle 10 presso la Sala della Provincia di Campobasso un convegno dibattito sulla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere

Ad Agnone partono i corsi gratuiti Molidig: IA, cybersecurity, social media e competenze digitali per giovani, cittadini e imprese

Carnevale Cercese a Cercemaggiore

Il Diavolo di Tufara

Alle 18.30 all’Auditorium Ex Gil di Campobasso Roberta Invernizzi in concerto con l”Ensemble Barocco di Napoli

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

8 febbraio

Carnevale a Vinchiaturo

Veglionissimo di Carnevale a Riccia

All’Alphaville di Campobasso arriva il film Sirât, candidato a 5 Oscar 2026 e premiato a Cannes

10 febbraio

Al “Pertini” di Campobasso un convegno sulla tutela del vino e certificazioni agroalimentari

Alla Biblioteca di Termoli presentazione del libro Il gioco del silenzio di Fiorenza Leone

13 febbraio

All’Auditorium d’Italia di Isernia il convegno “L’olio é cooltura”

Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso l’evento solidale “Gli altri siamo noi”

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Mascherata 2026 a Ripamolisani

Festa di Carnevale a Duronia

Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

The Beatles legend al Teatro Savoia di Campobasso

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

Festa di Carnevale a Campodipietra

Carnevale di Borgata a Spinete

Festa di carnevale a Torella del Sannio

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

17 febbraio

Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro

Carnevale di Isernia

Carnevale di Tufara

21 febbraio

Torna la magia del Carnevale di Trivento

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli