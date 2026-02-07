Mostre a Campobasso, convegni, corsi digitali ad Agnone, Carnevale Cercese, il Diavolo di Tufara e il concerto all’Auditorium Ex Gil
REGIONE – Oggi, sabato 7 febbraio, il Molise vive una giornata ricca di appuntamenti che intrecciano arte, approfondimento culturale, tradizioni popolari e musica dal vivo. Molisenews24.it ricorda che Campobasso, in particolare, si conferma cuore pulsante dell’offerta culturale regionale grazie a tre mostre di grande interesse: al Circolo Sannitico prosegue fino al 17 febbraio la suggestiva esposizione fotografica I Grant You Refuge, mentre l’Atrio della Provincia ospita De Fabula narratur fino al 27 febbraio. Al Palazzo GIL, invece, continua la grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo, visitabile fino al 15 marzo.
La giornata propone anche momenti di confronto e formazione: alle 10, nella Sala della Provincia di Campobasso, si terrà un convegno dedicato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, mentre ad Agnone prendono il via i corsi gratuiti del progetto Molidig, dedicati a intelligenza artificiale, cybersecurity, social media e competenze digitali, rivolti a giovani, cittadini e imprese.
Non mancano le tradizioni popolari, con il Carnevale Cercese a Cercemaggiore e l’attesissimo Diavolo di Tufara, uno degli eventi folkloristici più iconici della regione.
La giornata si chiude nel segno della musica: alle 18.30, all’Auditorium Ex Gil di Campobasso, la celebre soprano Roberta Invernizzi si esibirà in concerto insieme all’Ensemble Barocco di Napoli, regalando al pubblico un appuntamento di grande eleganza e qualità artistica.
MOSTRE
Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 7 FEBBRAIO
Alle 10 presso la Sala della Provincia di Campobasso un convegno dibattito sulla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere
Ad Agnone partono i corsi gratuiti Molidig: IA, cybersecurity, social media e competenze digitali per giovani, cittadini e imprese
Carnevale Cercese a Cercemaggiore
Alle 18.30 all’Auditorium Ex Gil di Campobasso Roberta Invernizzi in concerto con l”Ensemble Barocco di Napoli
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
8 febbraio
Carnevale a Vinchiaturo
Veglionissimo di Carnevale a Riccia
All’Alphaville di Campobasso arriva il film Sirât, candidato a 5 Oscar 2026 e premiato a Cannes
10 febbraio
Al “Pertini” di Campobasso un convegno sulla tutela del vino e certificazioni agroalimentari
Alla Biblioteca di Termoli presentazione del libro Il gioco del silenzio di Fiorenza Leone
13 febbraio
All’Auditorium d’Italia di Isernia il convegno “L’olio é cooltura”
Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso l’evento solidale “Gli altri siamo noi”
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Mascherata 2026 a Ripamolisani
Festa di Carnevale a Duronia
Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia
The Beatles legend al Teatro Savoia di Campobasso
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
Festa di Carnevale a Campodipietra
Carnevale di Borgata a Spinete
Festa di carnevale a Torella del Sannio
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
17 febbraio
Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro
Carnevale di Isernia
Carnevale di Tufara
21 febbraio
Torna la magia del Carnevale di Trivento
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto
Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli