Mostre e cinema a Campobasso: dal Circolo Sannitico al Palazzo GIL, fino al film Sirât all’Alphaville. Tutti gli eventi del 9 febbraio
REGIONE – Campobasso offre una giornata ricca di appuntamenti culturali, tra mostre, arte e cinema. Molisenews24.it ricorda che proseguono le esposizioni che stanno animando la città: al Circolo Sannitico è visitabile fino al 17 febbraio la mostra fotografica I Grant You Refuge, mentre l’Atrio della Provincia ospita De Fabula narratur fino al 27 febbraio. Al Palazzo GIL, invece, continua fino al 15 marzo la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo.
Tra gli eventi del 9 febbraio spicca anche l’arrivo all’Alphaville del film Sirât, candidato a cinque Oscar 2026 e premiato a Cannes, in programma anche domani.
MOSTRE
Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 9 FEBBRAIO
All’Alphaville di Campobasso arriva il film Sirât, candidato a 5 Oscar 2026 e premiato a Cannes (anche il 10)
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
10 febbraio
Al “Pertini” di Campobasso un convegno sulla tutela del vino e certificazioni agroalimentari
Alla Biblioteca di Termoli presentazione del libro Il gioco del silenzio di Fiorenza Leone
11 febbraio
“Speciale Carnevale”: storie, rime, colori e fantasia presso la Scuola Secondaria dii Via Cuoco a Larino
13 febbraio
All’Auditorium d’Italia di Isernia il convegno “L’olio é cooltura”
Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso l’evento solidale “Gli altri siamo noi”
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Mascherata 2026 a Ripamolisani
Festa di Carnevale a Duronia
Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia
Alle 18.30 “Cuore e Canto”, storie di canti popolari presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Campobasso
The Beatles legend al Teatro Savoia di Campobasso
All’Auditorio Donato Di Maria di Gambatesa in scena “Sci benedette sti badante”
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
Festa di Carnevale a Campodipietra
Carnevale di Borgata a Spinete
Festa di carnevale a Torella del Sannio
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Alle 17.30 presso la Sala Consiliare di San Giovanni in Galdo presentazione del libro “Moliseide”
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
17 febbraio
Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro
Ru Carnevale Sernia a Isernia
Carnevale di Tufara
19 febbraio
Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso
21 febbraio
Torna la magia del Carnevale di Trivento
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto
Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli