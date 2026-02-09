Mostre e cinema a Campobasso: dal Circolo Sannitico al Palazzo GIL, fino al film Sirât all’Alphaville. Tutti gli eventi del 9 febbraio

REGIONE – Campobasso offre una giornata ricca di appuntamenti culturali, tra mostre, arte e cinema. Molisenews24.it ricorda che proseguono le esposizioni che stanno animando la città: al Circolo Sannitico è visitabile fino al 17 febbraio la mostra fotografica I Grant You Refuge, mentre l’Atrio della Provincia ospita De Fabula narratur fino al 27 febbraio. Al Palazzo GIL, invece, continua fino al 15 marzo la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo.

Tra gli eventi del 9 febbraio spicca anche l’arrivo all’Alphaville del film Sirât, candidato a cinque Oscar 2026 e premiato a Cannes, in programma anche domani.

MOSTRE

Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 9 FEBBRAIO

All’Alphaville di Campobasso arriva il film Sirât, candidato a 5 Oscar 2026 e premiato a Cannes (anche il 10)

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 febbraio

Al “Pertini” di Campobasso un convegno sulla tutela del vino e certificazioni agroalimentari

Alla Biblioteca di Termoli presentazione del libro Il gioco del silenzio di Fiorenza Leone

11 febbraio

“Speciale Carnevale”: storie, rime, colori e fantasia presso la Scuola Secondaria dii Via Cuoco a Larino

13 febbraio

All’Auditorium d’Italia di Isernia il convegno “L’olio é cooltura”

Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso l’evento solidale “Gli altri siamo noi”

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Mascherata 2026 a Ripamolisani

Festa di Carnevale a Duronia

Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

Alle 18.30 “Cuore e Canto”, storie di canti popolari presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Campobasso

The Beatles legend al Teatro Savoia di Campobasso

All’Auditorio Donato Di Maria di Gambatesa in scena “Sci benedette sti badante”

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

Festa di Carnevale a Campodipietra

Carnevale di Borgata a Spinete

Festa di carnevale a Torella del Sannio

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Alle 17.30 presso la Sala Consiliare di San Giovanni in Galdo presentazione del libro “Moliseide”

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

17 febbraio

Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro

Ru Carnevale Sernia a Isernia

Carnevale di Tufara

19 febbraio

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso

21 febbraio

Torna la magia del Carnevale di Trivento

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli