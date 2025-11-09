Domenica 9 novembre Oratino riflette sul lavoro femminile, musica a Termoli, tradizioni a Carovilli e Duronia

REGIONE – Domenica 9 novembre ricca di appuntamenti attende il Molise, tra cultura, musica, tradizione e riflessione. Molisenews24.it ricorda che a Oratino si accendono i riflettori sull’universo femminile con l’evento “Donne: quale lavoro?”, un’occasione per interrogarsi sul ruolo delle donne nel mondo professionale di oggi. A Campobasso, invece, si celebra la passione per la musica con “La Città del Disco”, tra vinili, collezionismo e sonorità d’altri tempi.

L’autunno si fa sentire a Carovilli con la “Castagnata 2025”, una festa di sapori e convivialità che richiama grandi e piccoli tra caldarroste e tradizioni locali. A Duronia, la comunità si riunisce per la Festa del Ringraziamento Agricolo, un momento sentito per celebrare il lavoro nei campi e la generosità della terra.

Chiudono la giornata le note raffinate del concerto in programma alle ore 18.00 all’Auditorium di via Elba a Termoli, dove si esibiranno il violinista milanese Alessio Bidoli e il pianista bolognese Luigi Moscatello, in un incontro musicale tra virtuosismo e poesia. Gianluca Cristofaro eseguirà, invece, al Teatro Savoia di Campobasso brabi di Brahms, Beethoven, Chopin e Rachmaninov. Non dimentichiamo le mostre a Campobasso e Termoli.

MOSTRE

Per l’ultimo giorno all Circolo Sannitico di Campobasso Luca Greco espone “Le strade dell’Apartheid”, viaggio visivo tra Sahara Occidentale, Palestina e Irlanda del Nord. Ingresso libero.

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 9 NOVEMBRE

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 novembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “Il fu Mattia Pascal“.

15 novembre

San Martino nelle Vecchie Cantine a Civitanova del Sannio.

Maurizio Santilli porta all’Ex-Gil di Campobasso lo spettacolo “Da Copacabana a Capodichino”.

All’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli prende il via la rassegna di teatro amatoriale.

16 novembre

Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.