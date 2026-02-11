Mostre, incontri e iniziative in Molise: da Campobasso a Frosolone e Larino, una giornata ricca di cultura, arte ed eventi per tutte le età

REGIONE – Campobasso e il Molise offrono oggi, mercoledì 11 febbraio, un ricco programma culturale tra mostre, incontri e iniziative dedicate a grandi e piccoli. Molisenews24.it ricorda che nel capoluogo proseguono le esposizioni fotografiche e artistiche che animano il Circolo Sannitico, l’Atrio della Provincia e il Palazzo GIL, mentre sul territorio si segnalano eventi speciali come l’incontro pubblico sulla Cooperativa di Comunità a Frosolone e lo “Speciale Carnevale” dedicato ai bambini presso la scuola di Via Cuoco a Larino. Un calendario variegato che racconta un Molise vivo, curioso e sempre più attento alla cultura e alla partecipazione.

MOSTRE

Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DELL’11 FEBBRAIO

A Frosolone un incontro pubblico sulla Cooperativa di Comunità con Legacoop Molise

“Speciale Carnevale”: storie, rime, colori e fantasia presso la Scuola Secondaria dii Via Cuoco a Larino

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 febbraio

All’Auditorium d’Italia di Isernia il convegno “L’olio é cooltura”

Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso l’evento solidale “Gli altri siamo no-Mamma Maria”

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Mascherata 2026 a Ripamolisani

Torna a Termoli il Villaggio di Carnevale 2026 con animazione, spettacoli, laboratori e il Gran Galà finale in Piazza

Festa di Carnevale a Duronia

Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

Alle 18.30 “Cuore e Canto”, storie di canti popolari presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Campobasso

The Beatles legend al Teatro Savoia di Campobasso

All’Auditorio Donato Di Maria di Gambatesa in scena “Sci benedette sti badante”

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”

15 febbraio

A Sant’Agapito arriva la arrivo la reliquia ex capillis di San Carlo Acutis

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

Festa di Carnevale a Campodipietra

Festa di Carnevale a Portocannone

Carnevale di Borgata a Spinete

Festa di carnevale a Torella del Sannio

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Alle 17.30 presso la Sala Consiliare di San Giovanni in Galdo presentazione del libro “Moliseide”

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”

Cinzia Leone in scena a Guglionesi con “Mamma… spostati!”

17 febbraio

Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro

Ru Carnevale Sernia a Isernia

Carnevale di Tufara

19 febbraio

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso

21 febbraio

Torna la magia del Carnevale di Trivento

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli